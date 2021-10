Moyano y Daer: "ningún trabajador va a votar a alguien que le va a quitar derechos"

lunes, 18 de octubre de 2021 16:18

Los secretarios generales de Camioneros, Hugo Moyano; y Sanidad, Héctor Daer; actual cotitular de la CGT, resaltaron hoy que ningún trabajador "va a votar en contra de sus intereses" y se manifestaron contra la flexibilización de derechos laborales que promueve Juntos por el Cambio, así como contra el proyecto para abolir la indemnización por despido para poner en marcha un Fondo Nacional de Cese Laboral, en el marco de la marcha por el Día de la Lealtad.



"Es una marcha para recordar este día histórico para los trabajadores, que es el 17 de octubre", marcó Moyano en diálogo con la prensa desde las inmediaciones del Monumento al Trabajo, sobre la avenida Paseo Colón, en el Bajo porteño.



Moyano agregó que la concentración convocada por la CGT "también tiene que ver con el resultado" de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 12 de septiembre.



"Estoy convencido de que ese resultado fue un llamadito de atención y que todos todos nos pusimos a trabajar para revertirlo. Ningún trabajador va a votar a alguien que le va a quitar derechos. A los señores de la oposición lo único que les interesa es quitar derechos a los trabajadores", advirtió el dirigente de Camioneros.



Por su parte, Daer alertó que la propuesta de JxC de modificar leyes que regulan las relaciones laborales no busca sólo "eliminar la indemnización" sino que también implica "eliminar los convenios colectivos y la fortaleza sindical".



"Lo que quieren es ir a los convenios por empresa y terminar degradando el Derecho laboral. Hay que pensar claramente cuando vamos a hacer uso del derecho democrático de emitir nuestro voto. Por eso, trabajadores y trabajadoras no pueden votar en contra de sus intereses", sentenció el secretario General de la CGT.



Además, Daer remarcó que la concentración en el Monumento al Trabajo tiene como objetivo "establecer una agenda para el movimiento obrero organizado", mientras que al referirse a la agenda de la CGT planteó que la central obrera debe "poner ejes centrales en la discusión social de lo que viene".



"Un país que genere empleo, que genere trabajo. No podemos vivir con argentinos y argentinas en dos velocidades. Tenemos que tener trabajados dignos y poner sobre la mesa la producción, el desarrollo sustentable y el trabajo para tener un camino hacia una sociedad mucho más cómoda", expresó.



En ese sentido, el gremialista mencionó las negociaciones en marcha con el FMI y qué características debería tener un acuerdo con el organismo.



"Tiene ser aquel que los argentinos y argentinas puedan enfrentar. No puede ser que sigamos teniendo la sobretasa (para el pago de intereses) que tenemos, cuando es producto de una connivencia del gobierno anterior y las autoridades anteriores del Fondo", señaló.



Luego destacó "la firmeza que tiene nuestro gobierno" en las tratativas con el FMI, lo que "marca a las claras que la única posibilidad de acordar es la que genere la posibilidad también de sustentabilidad social".



"Estamos siempre en la misma vereda, defendiendo intereses concretos de los trabajadores y trabajadoras. y de ahí mirando el prisma para el crecimiento de la nación", concluyó.



Otro de los asistentes, el diputado Eduardo Valdés (Frente de Todos-CABA), se manifestó "muy contento" por la respuesta a las convocatorias del 17 y 18 de octubre, tras lo cual destacó que nada es mejor "que ver a los trabajadores manifestando por sus derechos y peleando por lo que corresponde".



"Me siento feliz porque veo la multitud de trabajadores que salen a peticionar por sus derechos. Derechos que los proyectos de Martín Lousteau y otros quieren conculcar eliminando las indemnizaciones por despido. Eso nunca vamos a admitirlo", prometió en diálogo con el canal C5N mientras participaba de la movilización.