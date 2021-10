Acuerdo de precios: Feletti anunció un compás de espera en la negociación

lunes, 18 de octubre de 2021 20:17

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, anunció esta tarde que con el sector empresario abrieron "un compás de espera de 12 horas" para seguir negociando y alcanzar un acuerdo de precios a los valores vigentes al 1 de octubre pasado que se extenderá por espacio de 90 días.



En un contacto con la prensa luego de la reunión, Feletti dijo que "hubo muchas declaraciones en favor del acuerdo" por parte de los empresarios que participaron de la reunión.



"La idea es retrotraer precios al 1 de octubre, consolidar los 670 productos de Precios Cuidados, agregar de la lista original de 1.200 productos que habíamos enviado otros 900 productos, incorporar precios Super Cerca y tener una canasta básica diversa", detalló Feletti a la salida de la reunión, lo que en total la cantidad de productos suma alrededor de 1.650, casi 400 artículos más que la lista inicial formulada el miércoles pasado por el funcionario.



Al respecto, señaló que la propuesta del Gobierno a los empresarios es dar marcha atrás con subas de entre 10 y 25% que detectaron en la primera quincena de octubre en productos como latas de conserva, café, higiene personal y artículos de limpieza, entre otros, y "aprovechar un escenario de mayor nivel de consumo que ellos van a poder aprovechar por cantidad y no por precio".



"De la reunión de hoy hubo muchas declaraciones en favor del acuerdo y yo no tengo motivos para descreerlo, por eso abrimos este compás de espera de unas 12 horas", explicó Feletti.



Por otra parte, señaló que de la lista de productos que enviaron "hay 47 empresas que tienen el 72 por ciento" de los artículos que el Gobierno pretenden incluir en el acuerdo.



Feletti dijo que "estamos hablando de un acuerdo con las empresas más poderosas del país por sólo 90 días" y que en enero próximo se volverá a discutir "las condiciones".



"En la Argentina y en cualquier parte cuando hay mercado concentrados u oligopólicos y se dejan los precios librados, en general el consumidor no la pasa bien y queremos impedir que eso pase. Por eso, esta es una intervención positiva del Estado, respetando la rentabilidad de las empresas, pero para que haya una expansión del consumo", subrayó.



Sobre la posibilidad de que, ante el congelamiento, hubiera un desabastecimiento de alimentos, Feletti contestó que "no tendría porqué haberlo porque ellos tienen capacidad instalada que hoy es del 62% en la Argentina y hasta el 80% (de ese potencial) no tendría que haber problemas de abastecimiento"



"Tienen la posibilidad de aprovechar sin mucho esfuerzo un mercado de consumo que se va ampliar porque hay más gente en la calle y más movimiento", sostuvo el secretario de Comercio.



Previo al encuentro Daniel Funes de Rioja, titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), entidad que reúne a una treintena de cámaras y más de 2.000 empresas del sector a nivel nacional, había asegurado que desde el sector tienen "la expectativa del diálogo permanente, la no confrontación y la búsqueda de soluciones" con el Gobierno.



"Hay que ver qué tipos de productos se quieren incluir. A nuestro entender hay algunos productos premium que no deberían estar pero venimos a dialogar", apuntó Funes de Rioja.



Sobre este último punto, Feletti señaló que "no se trata de pensar que en alimentos hay consumos suntuarios sino que es el derecho de los sectores medios y trabajares de poder consumir tranquilamente los últimos 3 meses del año".