Vizzotti celebró la vacunación de más de 100 mil niños en un día

miércoles, 13 de octubre de 2021 09:46

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, celebró hoy que más de 100.000 niños y niñas de entre 3 y 11 años se vacunaron ayer en la primera jornada de la vacunación contra el coronavirus destinada a esa franja etaria, y alentó a los padres a anotar a sus hijos ya que de esa forma "los cuidas y nos cuidamos".



"¡Qué grandes los chicos! ¡Más de 106.000 de nuestros niños y niñas se vacunaron en las primeras 24 horas!", destacó Vizzotti en su cuenta de la red social Twitter.



Y en ese sentido. agregó un mensaje dirigido a los padres: "Una gran sonrisa y un gracias más grande a sus familias. Seguimos adelante, anotalos: los cuidas, nos cuidamos".



En un segundo tuit, la ministra publicó una foto de un vacunatorio en el que el personal de salud estaba disfrazado o tenía algún detalle alegre para que los niños no tuvieran miedo.



Al respecto, señaló: "Sabemos de su amor y su trabajo desde siempre, hoy se hacen más visibles. Vacunadoras y vacunadores, otra vez, dándolo todo para que los chicos y chicas se sientan como en casa".



El Gobierno nacional puso ayer en marcha el Plan Nacional de Vacunación Pediátrico y comenzó a inmunizar a niñas y niños de entre 3 y 11 años contra el coronavirus, un proceso que según la ministra de Salud permitirá "dar vuelta la página de casi dos años dificilísimos" cruzados por la pandemia en el país.



La ceremonia oficial del lanzamiento se llevó a cabo en la provincia de La Pampa, donde Vizotti aseguró que la vacunación de esta franja etaria reducirá la circulación del coronavirus "sobre todo en los entornos intrafamiliares" y confirmó que el 66% del total de la población del país inició el esquema de vacunación contra el coronavirus y el 52% lo completó.



"Ese porcentaje aumentará en los próximos meses porque niñas, niños y adolescentes se están acercando a recibir la vacuna tanto para su beneficio individual como para disminuir la cadena de transmisión y tener el impacto colectivo que tienen las vacunas", afirmó Vizzotti.



La ministra adelantó además que para antes de fin de año, "con los mayores de tres años protegidos vamos a poder dar vuelta la página de casi dos años dificilísimos en la historia del mundo".



Según informó la cartera de Salud, para comenzar la vacunación pediátrica la semana pasada se distribuyeron 2.006.300 dosis de Sinopharm y está previsto un envío similar en los próximos días.



La Argentina cuenta con 9 millones de dosis en stock exclusivamente destinadas a garantizar la vacunación pediátrica.



Asimismo, especialistas y sociedades científicas celebraron el comienzo de la vacunación contra el coronavirus en niñas y niños a la que consideraron como una herramienta clave para la protección de los inmunizados y para el conjunto de la sociedad.



"La vacunación pediátrica es muy importante por ellos, por su propia protección personal; si bien en general no es tan agresivo el Covid en los chicos como en los adultos, sabemos que el riesgo no es cero, de manera tal que hay que protegerlos", indicó ayer el presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), Omar Tabacco.