Kulfas afirmó que "se está evaluando" modificar la prohibición de despidos y la doble indemnización

miércoles, 13 de octubre de 2021 09:57

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, adelantó hoy que “se está evaluando” la modificación de la normativa que establece la doble indemnización y la prohibición de despidos, implementadas en diciembre de 2019 y marzo de 2020, respectivamente.



Consultado sobre la posibilidad de que se modifiquen este año (ambas normas tienen vigencia hasta el 31 de diciembre), Kulfas manifestó que “se está evaluando y es una posibilidad”.



“Es un tema que está en análisis permanente y es probable que se prorrogue o se modifique por otra norma que estimule la creación de empleo generando un marco regulatorio y siempre cuidando a los sectores más postergados”, agregó el ministro esta mañana en diálogo con FM Futurock.



La normativa fue uno de los temas de la agenda en la reunión que mantuvo el presidente Alberto Fernández con un grupo de empresarios en la tarde de ayer, donde se coincidió con la necesidad de atraer inversiones, “encontrar soluciones de manera conjunta” y generar estrategias destinadas a crear empleo genuino.



En ese marco, Kulfas recordó la “situación complicada” en materia de empleo al comenzar la actual gestión.



“Se habían perdido 169.000 empleos en el sector industrial durante el gobierno anterior”, puntualizó, y añadió: “sobre eso, se montó la crisis del coronavirus que, sin dudas, tuvo un impacto importante en el empleo a pesar de las medidas que tomamos”.



Tras lo cual, Kulfas detalló que en “algunos sectores, ya se ha recuperado el terreno perdido en el coronavirus”, mientras que en otros “el empleo está por encima del inicio de nuestro Gobierno”.



“En nuestro caso, desde el Ministerio de Desarrollo Productivo hemos puesto en marcha más de 150 medidas de política industrial que permitieron que ese sector, que era uno de los que más caía en el gobierno anterior, sea hoy uno de los que está liderando la recuperación”, destacó el funcionario acerca de las medidas tomadas desde su cartera.



“Esto nadie lo puede atribuir al viento de cola o a algo fortuito. Todo lo contrario, no hemos tenido nada de suerte”, señaló.



“Hay sectores que crecieron mucho y muy bien como el industrial y la construcción; y otros que recién ahora arranca la recuperación”, evaluó respecto de la situación económica y agregó que, en consecuencia, “esto hace que en algunos hogares se sienta la recuperación y, en otros, recién ahora empiece a sentirse”.



En ese sentido, Kulfas remarcó que en “las ultimas semanas” se observó “una recuperación clara del sector del turismo, la gastronomía y del comercio minorista”, sectores afectados por la pandemia y las reducciones a la movilidad.



Por su parte, respecto del nuevo proyecto de Ley de Promoción de la Movilidad Sustentable, presentado junto con el presidente Alberto Fernández y otros funcionarios y empresarios en la jornada de ayer, Kulfas afirmó que el país “tiene que empezar ya” con un proceso “gradual” de reconversión.



“Si no, cuando queramos realizar ese cambio en el parque automotor, vamos a necesitar gastar muchísimos dólares en importaciones y perder una oportunidad muy buena para innovar, generar muchísimos puestos de trabajo y mejorar el sistema productivo”, remarcó.



La ley, que promueve un incentivo a la fabricación nacional y a la incorporación por los “consumidores y el sistema de transporte público”, prevé que a partir de 2041 no se vendan más vehículos 0 kilómetro con motor de combustión.



El régimen de beneficios prevé, además de la reconversión, que el país se transforme en una plataforma exportadora de vehículos eléctricos para la región a través del desarrollo de toda la cadena de valor, desde la producción del litio y otros minerales indispensables para la producción.