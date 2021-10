Fernández rechazó que el acuerdo con el FMI se postergue

miércoles, 13 de octubre de 2021 13:10

El presidente Alberto Fernández calificó hoy de "excelente" la reunión que mantuvo ayer con empresarios en la Casa Rosada para interiorizarlos respecto de la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y desmintió haber dicho en ese ámbito que un posible acuerdo con ese organismo multilateral esté postergado.



A través de su cuenta en Twitter, el jefe de Estado destacó el "acompañamiento recibido" y afirmó que "sería bueno" que en el tema de la deuda haya un "objetivo común" que una a los "empresarios y los sindicatos" a las fuerzas políticas y a los medios de comunicación.



Ayer, Fernández se encontró, por espacio de tres horas, con Marcos Bulgheroni (Pan American Energy Group), Hugo Eurnekian (Corporación América), Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Javier Madanes Quintanilla (Aluar), Jorge Brito (Macro), Francisco De Narváez (Grupo De Narváez), Juan Martín de la Serna (Mercado Libre) y Alejandro Simón (Grupo Sancor Seguros).



"Tuvimos una excelente reunión con empresarios argentinos en la que, entre otros temas, informé cómo avanza la negociación con el FMI por la deuda que heredamos del gobierno anterior. Les dije que era fundamental lograr el mejor acuerdo posible y que nuestro objetivo es que sea beneficioso para todos los argentinos y las argentinas", explicó el Presidente.



Fernández contó que los empresarios reunidos "manifestaron satisfacción por escuchar la estrategia de la negociación, compartida por todo el espacio" del Frente de Todos.



"Hoy nos encontramos con la tapa del diario Clarín que dice que, en esa reunión, anuncié que el acuerdo con el FMI se sellaría el año próximo. No fue así. Queremos lograr ese acuerdo tan pronto como se den las condiciones. Bien dijo hoy el empresario Francisco De Narváez a quien cito: 'El presidente no nos anunció que el acuerdo con el FMI está postergado, nos dijo que está en proceso de realizarse...'", añadió el primer mandatario en su publicación.



"Y agrega el propio De Narváez: Un diario habla de patear, pero uno no patea en estas negociaciones; el presidente dijo que quiere hacer un acuerdo que sea beneficioso para los argentinos y que sea cumplible'", añadió.



"Sería bueno que, dejando de lado las diferencias, un tema trascendente para el país, como lo es la deuda, nos una en un objetivo común. Desde los empresarios y los sindicatos, de las fuerzas políticas a los medios de comunicación. Hoy más que nunca, digámosle sí a la Argentina", finalizó el Presidente su hilo en Twitter.