Desconcierto entre empresarios de alimentos por el nuevo congelamiento de precios

miércoles, 13 de octubre de 2021 17:15

Los empresarios de consumo masivo que estuvieron este miércoles en la reunión con el nuevo secretario de Comercio Interior Roberto Feletti se fueron con la sorpresa de la puesta en marcha, por ahora solo de palabra, de un nuevo congelamiento de precios hasta fin de año, un pedido del Gobierno que, aseguran, está lejos del tono con el que venían negociando hasta hace algunos días con Paula Español. La actitud de desconcierto de la industria contrastó con la de los supermercados, que dijeron que acompañarán -claro- siempre y cuando los productores también mantengan los precios congelados.

Según explicaron desde empresas del sector consultadas por Infobae, el pedido para mantener fijos los valores en góndola de unos 900 productos, entre los que se incluye los que ya están incluidos en un programa como Precios Cuidados y otros por fuera de los esquemas de control, replicaría lo que fue Precios Máximos, el congelamiento obligatorio que determinó el Poder Ejecutivo en el inicio de la pandemia y que fue el motivo de tensión a lo largo de la crisis sanitaria con el sector privado.

La única diferencia por el momento, no menor, es que el pedido que canalizó Comercio Interior hacia empresas fabricantes de alimentos y supermercados es que aún no fue determinado por una resolución el Boletín Oficial, lo que fue leído por un ejecutivo del sector solo como un “pedido de colaboración”.

Según explicaron desde una de las empresas presentes en el encuentro con Feletti y con su flamante subsecretaria -y ex ministra de Producción- Débora Giorgi, el mensaje que bajó desde Gobierno para el sector fue que no habrá para los próximos meses ningún reajuste para la canasta básica incluida en Precios Cuidados y que el resto de los productos que no forman parte de ese catálogo -pero que en rigor tampoco tienen precios liberados- tampoco deberán ser remarcados.

La sorpresa principal entre los ejecutivos del sector tiene que ver con que la decisión de Comercio Interior está lejos de los términos en los que se venía conversando con Español hasta la semana pasada. De hecho se esperaba un acuerdo para subir menos de 5% Precios Cuidados para el último trimestre, lo que quedó descartado.

“Las grandes alimenticias podemos tener espalda para bancárnosla, pero a los pequeños y medianos los mata”, graficó crudamente ante Infobae una fuente del sector que estuvo sentado con Feletti y Giorgi. Según explicaron, el Gobierno les dijo a los empresarios que decidió el congelamiento para evitar un deterioro del salario en lo que resta del año.

“Lo que comentaron es que tienen una preocupación por el aumento del peso de la canasta básica en el salario. La primera etapa de su plan es hasta fin de año con el pedido a la industria de estabilidad de precios”, mencionaron, mientras tanto, desde una empresa grande de consumo masivo.

Otro empresario habló de que el Gobierno busca asegurarse “un escenario de paz social” hasta fin de año. “Según el diagnóstico de ellos, los trabajadores gastan cada vez más un porcentaje mayor de su sueldo en la canasta básica y eso es algo que quieren evitar”, apuntó.

“Esto es la puerta de entrada para discutir los márgenes de ganancia de las empresas”, mascullaba más enojado un empresario incluido en la nómina de invitados de esta tarde.

Fuente: Infobae