Un polémico tuit de Aníbal Fernández contra el dibujante Nik derivó en una denuncia y un pedido de disculpas

Un tuit publicado por el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, en contra de una crítica del prestigioso dibujante Nik al Gobierno derivó en el anuncio de una denuncia penal por amenazas y un posterior pedido de disculpas por parte del funcionario.

La controversia se inició ayer, cuando el ministro de Seguridad de la Nación difundió en su cuenta personal de Twitter un mensaje en respuesta a una publicación crítica hacia el Gobierno de parte del dibujante. “Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra TRABAJO, ESFUERZO, FUTURO, PORVENIR. Los va a volver a derrotar la DIGNIDAD del pueblo”, fue el tuit de la cuenta @Nikgaturro que generó el cruce y alteró la política en pleno fin de semana extra largo.

Sr. Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. Con nuestros hijos, NO. @fernandezanibal pic.twitter.com/iZspBY043C — Nik (@Nikgaturro) October 11, 2021

A ese mensaje, el funcionario que es el responsable máximo de la seguridad en la Argentina le respondió lo siguiente: “Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del Estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conocés? Si que la conocés… O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela lo garantizo. Repito… ¿Lo conocés?”.

Aníbal Fernández aseguró a Infobae que la frase publicada en el tuit tenía el objetivo de sólo referirse a los colegios privados que recibían fondos de parte del Estado como subvención, aunque la referencia al establecimiento al que el creador del personaje “Gaturro” lleva a sus hijas derivó en un fuerte cruce entre ambos, el anuncio de la presentación de una denuncia penal y el pedido de disculpas posterior.

Lo cierto es que Nik reaccionó de manera inmediata al primer tuit de Aníbal Fernández con una respuesta que dejó explicitado cómo había recibido la frase del funcionario del gobierno nacional: “El ministro de Seguridad me dedica un tweet persecutorio con una amenaza “velada” dando a entender que conoce el colegio al que van mis hijas menores. El ministro q debe dar “SEGURIDAD” a todos los argentinos acosa al q piensa distinto. Tengo miedo”.

Ya en este lunes del fin del feriado extra largo, en una entrevista en radio Rivadavia, con el periodista Jonatan Viale, Nik expresó que las palabras de Aníbal Fernández, “dichas desde el Poder, dan mucho miedo, bronca e indignación, pero sobre todo miedo. Estoy temblando”.

“No sé si es por la desesperación o sólo lo que buscan es que te calles, que no opines, que te calles porque se meten con tus hijos. Estaba hablando con mi abogado, abogado de familia, pero me dijo que esto sería más penal que para civil, nunca pensé en eso, pero con este tema sí, porque si me pasa a mí le puede pasar a cualquiera”, consideró Nik, el apodo con el que es conocido de Cristian Dzwonik.

Y agregó: “Da miedo porque, aunque pueda parecer sólo una bravuconada, siempre hay un fanático -que los hay- alguien más papista que el Papa que puede ir al colegio y agredir. A mí me pueden agredir, pero con mis hijos, no. La gravedad es que lo dice un ministro y a algún fanático se les puede ir la mano”.

Por otra parte, el dibujante del diario La Nación resaltó que “el rector del colegio ORT confirmó que no recibe ningún tipo de subsidio del Estado, cero subsidio. El ministro da información falsa”.

Aníbal Fernández informó que le envió un mensaje al dibujante en el que pedía disculpas. “Le escribí a Nik que si lo entendía como una amenaza me disculpaba”, afirmó en una breve declaración. En esa misma línea, en Twitter, el funcionario recogió una de las muchas críticas que surgieron sobre sus dichos. “Te estás subiendo las medias y la foto es de carnet. No amenace a nadie. Le dije a Nik que, de sentirse amenazado, me disculpaba. No se me caen los anillos. Solo que no hago daño”, le respondió al periodista Alejandro Alfie, en la única mención pública al contrapunto.

Una polémica que fue tendencia y generó reacción política

El mensaje y la respuesta del dibujante generaron un fuerte impacto en las redes sociales y tuvieron su prolongación en el ámbito político, ya que desde la oposición se multiplicaron las condenas, los pedidos de explicaciones por parte del gobierno nacional.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) emitió un comunicado en el que “condena las expresiones intimidatorias del ministro Aníbal Fernández contra el humorista gráfico Cristian Dzwonik, más conocido por su apodo Nik, expresadas a través de su cuenta en Twitter. El mensaje, que incluye información sobre el entorno familiar del historietista, es especialmente grave, máxime por provenir de quien debe velar por la seguridad de los ciudadanos”. “Adepa se solidariza con Nik, quien expresó a través de su cuenta en Twitter sentir miedo por el señalamiento que hace Fernández de la escuela donde estudian sus hijas, lo que consideró una velada amenaza”, indicó la declaración.

