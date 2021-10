Hernán Lombardi de cara a las generales: “Vamos a ampliar la diferencia con el oficialismo”

lunes, 11 de octubre de 2021 12:45

El candidato a diputado de Juntos y secretario de Movilización PRO, Hernán Lombardi aseguró que se siente confiado para las elecciones generales del 14 de noviembre, y vaticinó ampliar la diferencia con respecto al oficialismo. Por su parte, tildó de “irresponsable y demagogos” a los últimos anuncios del Gobierno.

“La madurez de los argentinos se ha desarrollado enormemente, ya no se los engaña de nuevo, como intenta (Axel) Kicillof, con espejitos de colores. Cada elección es nueva, y estamos confiados en que vamos a ganarle con más diferencia aún”, declaró Lombardi junto a Luis Majul, para Radio Rivadavia.

Para el candidato de Juntos, el kirchnerismo está inmerso en una “desesperación” post paso, y anuncia medidas que “no tienen nada que ver con la situación extraordinariamente difícil de la Argentina”. “(Axel) Kicillof no se preocupa por cómo va a costear eso”, puntualizó el referente del PRO en referencia al anuncio de los viajes de egresados gratuitos.

En esa línea, el secretario de Movilización del PRO aseguró que la sociedad no tolera más "las promesas de planes sociales", y destacó que las recetas “sin éxito” del oficialismo fueron probadas hace años. Además, sostuvo que “el pluralismo y federalismo logrado durante los cuatro años de Mauricio Macri han sido tirados por la borda”.

Sobre la designación de Roberto Feletti como nuevo Secretario de Comercio, Lombardi aseguró: “Es demasiado viejo para probarlo de nuevo, no se les cae una idea nueva, eso es lo alarmante”, y agregó: “Van a querer parar la inflación persiguiendo a los comerciantes, poniendo máximos, y todo está claro que no funciona, pero está claro desde hace 40 años que no funciona”.

Por su parte, el referente de la oposición manifestó que del Gobierno espera "solo malas noticas", y afirmó que desde hace dos años el oficialismo "no tiene un plan”.

Por último, Lombardi señaló: “Los argentinos sabemos que solamente el esfuerzo, el trabajo, la producción y una apuesta gigante en educación generan una vida digna”.