Asesinaron a un hombre en una pelea en un descampado de La Plata

lunes, 11 de octubre de 2021 00:14

Un hombre de unos 30 años fue asesinado de una puñalada durante una pelea ocurrida en un descampado de un barrio de la periferia platense, informaron hoy fuentes policiales y judiciales. La víctima fue hallada por la Policía en las primeras horas de ayer, luego de un llamado al 911 que alertaba sobre una pelea entre varios hombres en un baldío ubicado en calle 86 entre 28 y 29, en el barrio Altos de San Lorenzo de la capital bonaerense.



Según fuentes policiales, al arribar al lugar los efectivos del Comando de Patrullas constataron que un hombre se encontraba gravemente herido de varias heridas cortantes y un profundo corte a la altura de la ingle. De acuerdo a los voceros, la víctima murió en el lugar antes de poder ser asistida por personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME).



Según dijo una fuente de la investigación, la víctima no fue identificada hasta el momento ya que no tenía documentos, tarjetas, ni celular. En tanto, la autopsia realizada horas después estableció que el hombre falleció a raíz de "una hemorragia causada por el corte en la femoral y múltiples golpes en la cabeza".



Respecto a la investigación, las fuentes señalaron que los efectivos policiales de la comisaria 8va. de La Plata, con jurisdicción en la zona, montaron un operativo cerrojo en las inmediaciones de la escena del crimen, pero no pudieran dar con los implicados. Los pesquisas también se entrevistaron con vecinos del lugar en busca de testigos, sin embargo no obtuvieron información relevante para la causa.



En la investigación del homicidio interviene el titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de La Plata, Marcelo Martini, quien caratuló el episodio como "homicidio" y dispuso las medidas pertinentes para dar con el o los autores del hecho. Los detectives analizan las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para saber cómo fueron los momentos previos y posteriores al crimen.