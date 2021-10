El PJ y la CGT realizarán actos por el Día de la Lealtad en un regreso a las movilizaciones masivas

domingo, 10 de octubre de 2021 17:32

El Partido Justicialista y la Confederación General del Trabajo harán sendos actos con motivo del 76° aniversario del Día de la Lealtad Peronista que se recuerda cada año el 17 de este mes, en un regreso a las movilizaciones masivas que tendrá al presidente Alberto Fernández como orador ante una multitud. Para el próximo domingo, 17 de octubre, el PJ prepara una convocatoria en lugar aún no definido, en principio con el jefe de Estado a cargo del único discurso frente a dirigentes y militancia, informaron a Télam fuentes de la organización.



La jornada en conmemoración del 17 de octubre de 1945, cuando una masiva movilización de obreros colmó la Plaza de Mayo en reclamo de la liberación del entonces coronel Juan Domingo Perón, será al aire libre, donde Fernández hablará además como titular del PJ, cargo partidario que asumió el 22 de marzo último. "Es un día emblemático en el que el peronismo celebra y todos los dirigentes que conformamos este espacio político nos vamos a congregar, como marca la mística y la tradición de nuestro partido", aseguró el jefe de Gabinete, Juan Manzur, al referirse al acto cuya organización ya está en marcha.



La convocatoria estará dirigida a "todos los dirigentes y la militancia" con la intención de celebrar la fecha "con una mirada linda y optimista para un futuro mejor", porque ese es precisamente "el desafío", remarcó Manzur. El año pasado, condicionado por las circunstancias debido a la pandemia del coronavirus, se había realizado un acto reducido en salón Felipe Vallese de la CGT, en la calle Azopardo al 800 del Bajo porteño, que también estuvo encabezado por Fernández; y además hubo una caravana de vehículos por la Plaza de Mayo y por el resto del centro porteño.



En cuanto a la relación con la CGT, en los últimos diez días el Presidente mantuvo dos encuentros con la mesa chica de la central obrera, la primera bajo el formato de un almuerzo y la segunda el miércoles último, lo que volvió a mostrar la sintonía del jefe de Estado con el sindicalismo. El 1º de octubre, Fernández almorzó en la Casa Rosada con Armando Cavalieri (empleados de comercio), Héctor Daer (Sanidad), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Rodolfo Daer (Alimentación), Antonio Caló (UOM), Gerardo Martínez (UOCRA), Carlos Acuña (estaciones de servicios) y Andrés Rodríguez (UPCN).



En esa oportunidad también participaron el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y los ministros del Interior, Eduardo de Pedro, y de Trabajo, Claudio Moroni. El mandatario le pidió allí a la cúpula sindical que se involucre frente al nuevo escenario y, en especial, que colabore "sobre todo con el nuevo Gabinete", según confió Cavalieri a los periodistas acreditados al retirarse de la Casa Rosada, y además se mencionó la propuesta de realizar una concentración por el 17 de octubre.



"Fue una reunión de puesta al día para encarar la nueva etapa electoral, todos tenemos que convocarnos a militar, a hablar con la gente, buscar al que no votó, ver qué problemas tiene la gente y estar más cerca del electorado", enumeró Cavalieri. El gremialista remarcó que el Frente de Todos "es una coalición" pero al mismo tiempo resaltó que el rasgo común de la mayoría de sus dirigentes es que todos son "peronistas" que están "realmente comprometidos con la democracia".



El miércoles pasado, Fernández se reunió nuevamente con Daer, Acuña, Caló, Martínez y Rodríguez; entre otros, para presentar el proyecto de Ley de Comités Mixtos de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo, pero al mismo tiempo ratificó el acercamiento de la central obrera hacia el Presidente.



Previamente, en una reunión del consejo directivo del 24 de agosto, la CGT había resuelto modificar la fecha de la movilización por el Día de la Lealtad del domingo 17 de octubre -por ser domingo y por festejarse en esa jornada el día de la madre- para el lunes siguiente, 18 de octubre.



La convocatoria para el 18 sigue en pie, indicaron a esta agencia fuentes de la central gremial. Está previsto que la concentración se realice en el Monumento al Trabajo, ubicado en las avenidas Paseo Colón e Independencia, también en el Bajo porteño. "La conducción decidió modificar la fecha de la marcha porque el 17 es domingo y, además, el día de la madre", ratificaron a Télam varios voceros sindicales que integran el consejo directivo cegetista.



De ese modo, los trabajadores se movilizarán el lunes 18 de octubre hacia el Monumento al Trabajo para, en ese punto, realizarse un acto que se presume multitudinario y en el que, detallaron las fuentes, "no habrá oradores y se leerá un documento político". La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que reúne a varias organizaciones sociales y apunta a representar a los trabajadores nucleados en cooperativas, confirmó su participación en la concentración del 18, según lo anunciado por su secretario gremial, Gildo Onorato, del Movimiento Evita, el 30 de octubre último.