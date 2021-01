Buenos Aires anunció restricciones y multas de $3 millones para fiestas clandestinas

sábado, 9 de enero de 2021 18:55

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso hoy una serie de medidas para contener el incremento de contagios de coronavirus, que incluyen la suspensión de las actividades entre la 1 y las 6 de la mañana en 118 de los 135 municipios que se encuentran en fase 3 y 4 del territorio bonaerense, y la aplicación de multas de hasta tres millones de pesos para los organizadores y asistentes a fiestas clandestinas.



Según se anunció hoy en un comunicado, en los municipios que se encuentren en fases 3 y 4 del distanciamiento social "se suspenderá entre las 1 y las 6 la actividad comercial, artística, deportiva, cultural, social y recreativa", con excepción de "las actividades productivas manufactureras, agropecuarias y todas aquellas definidas como esenciales".



Las nuevas medidas entrarán en vigencia a partir del lunes en función de la tasa de incidencia de casos activos de Covid-19 que se registren en los distritos. Mientras que el martes se actualizarán las disposiciones en base a la nueva situación epidemiológica y sanitaria de la provincia, según se indicó.



De acuerdo a las nuevas disposiciones, las medidas se aplicarán "en los municipios que se encuentran en fases 3 y 4 del distanciamiento social, entre ellos los de la Costa Atlántica, donde se dispuso "reducir las actividades sociales, recreativas y familiares a grupos de hasta 10 personas en espacios cerrados y abiertos".



De acuerdo con el criterio del Ejecutivo bonaerense, los municipios que se encuentran en fase 4 son aquellos que registran "más de diez nuevos casos de Covid-19 cada cien mil habitantes. En tanto en la fase 3 están las localidades en las cuales "se produjo algún un brote o un aumento significativo y repentino de contagios".



Se estableció también restringir "el uso de transporte de pasajeros urbano a personas alcanzadas por las actividades y servicios definidos como esenciales" y deberán "reforzar todos los controles para disminuir la circulación de personas en horarios nocturnos y evitar la realización de actividades no permitidas", detallaron desde el Gobierno provincial.



Se anunció además que se reforzarán todos los controles, tanto provinciales como municipales, para disminuir la circulación de personas en horarios nocturnos y evitar la realización de actividades no permitidas". En cuanto a las fiestas y reuniones que "vulneren lo permitido legalmente en el marco de las medidas", el Gobierno bonaerense estableció que podrán aplicarse multas de hasta 3.364.000 pesos a los asistentes y organizadores como también a los propietarios de los inmuebles donde se realicen esas actividades vedadas.



En este sentido, se informó que las denuncias de fiestas clandestinas se recibirán en la línea telefónica 911 y en el número (221) 429-3386, dispuesta por el Ministerio de Seguridad, que funcionará los viernes, sábados y domingos de 22 a 6. De los 135 distritos bonaerenses, los 109 municipios que se encuentran en fase 4 y los nueve que se encuentran en fase 3, deberán limitar la actividad nocturna.



Los municipios que se encuentran en fase 3 son Arrecifes, Balcarce, Bolívar, Lincoln, Lobería, Puán, Rauch, Salliqueló y Suipacha. En tanto que en fase 4 están las localidades de 25 de Mayo, 9 de Julio, Adolfo Alsina, Alberti, Almirante Brown, Avellaneda, Ayacucho, Azul, Bahía Blanca y Baradero. De igual modo, se aplicarán las nuevas disposiciones en: Benito Juárez, Berazategui, Berisso, Bragado, Brandsen, Campana, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carmen de Areco, Chacabuco, Chascomús, Chivilcoy, Colón, Coronel de Marina, L. Rosales, Coronel Dorrego, Coronel Suárez Daireaux y Dolores.



También en las localidades de: Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, Florentino Ameghino, General Alvarado, General Alvear, General Arenales, General Madariaga, General La Madrid, General Las Heras, General Pinto, General Pueyrredón, General Rodríguez, General San Martín, General Viamonte y General Villegas.



Al igual que en los municipios de: Hipólito Yrigoyen, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Junín, partido de La Costa, La Matanza, La Plata, Lanús, Laprida, Las Flores, Lobos, Lomas de Zamora, Luján, Magdalena, Maipú, Malvinas Argentinas, Mar Chiquita, Marcos Paz y Mercedes.



Asimismo, también se dispone para el municipio de Merlo, Monte, Monte Hermoso, Moreno, Morón, Navarro, Necochea, Olavarría, Patagones, Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Pilar, Pinamar, Presidente Perón, Quilmes, Ramallo, Rivadavia, Rojas y Roque Pérez.



Saavedra, Saladillo, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Nicolás, San Pedro, San Vicente, Tandil, Tigre, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres de Febrero, Tres Lomas, Vicente López, Villa Gesell y Zárate.



En tanto que en Fase 5 se encuentran los municipios de Adolfo Gonzales Chaves, Carlos Tejedor, Castelli, Coronel Pringles, General Belgrano, General Guido, General Lavalle, General Paz, Guaminí, Leandro N. Alem, Lezama, Pila, Punta Indio, San Cayetano, Tapalqué, Tordillo y Villarino.



Asimismo, se informó que la provincia continuará empleando el sistema de fases vigente para la habilitación de actividades y servicios en sus 135 distritos, de acuerdo con su situación epidemiológica y sanitaria. La decisión del gobierno bonaerense se conoce un día después de que el Gobierno nacional, a través de un decreto, delegara en cada gobernador la potestad de implementar restricciones en la circulación y las actividades nocturnas de su distrito.