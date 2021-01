Fernández, sobre Victoria Donda: "Su naturaleza no es sacar ventaja del Estado"

miércoles, 6 de enero de 2021 19:48

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que quien conoce a la titular del Inadi, Victoria Donda, "sabe que no tiene que ver con su naturaleza sacar ventaja del Estado", al referirse a la denuncia formulada contra la funcionaria en relación a su empleada doméstica.



"El primer detalle es que Victoria no le estaba ofreciendo un contrato del Estado para que (la empleada Arminda Banda Oxa) siguiera trabajando en su casa", afirmó el mandatario al ser consultado sobre este tema en una entrevista que brindó esta mañana a la FM Radio Con Vos.



"Hablamos de una señora que trabajó con la mamá de crianza de Victoria, que la crió y la cuidó. Victoria le propone seguir trabajando con ella hasta que la señora le plantea que no puede seguir por tener una hermana enferma. Viendo la vulnerabilidad de ella, le propuso conseguirle un plan social o un trabajo en el Inadi como maestranza", describió el jefe de Estado.



En este sentido, señaló: "Si Victoria le hubiera dicho 'mirá, te pago con un contrato del Inadi', bueno, estaría siendo otra mi respuesta; de eso no tengo ninguna duda". El mandatario fue consultado por las denuncias que Donda recibió en los últimos días tras revelarse los ofrecimientos de inscribirla en un plan social o conseguirle un empleo para un familiar directo.



Sobre la relación laboral entre la funcionaria y la empleada doméstica, el Presidente señaló que, de "lo que parece surgir de las charlas de Whatsapp" y "lo que se ve en los recibos de sueldo", no parecen surgir irregularidades en la situación previsional. "En el caso de Victoria (Donda), no tengo ninguna duda de que fue alguien que quiso hacerle daño", deslizó el mandatario en otro tramo de la conversación sobre la denuncia realizada contra la funcionaria.



En tanto, hoy se confirmó que la Justicia Federal investiga si Donda cometió un delito al ofrecerle a su empleada doméstica trabajo en el organismo que encabeza. Se trata de una denuncia presentada a fin del año pasado por el abogado Fernando Zarabozo, en representación de Arminda Banda Oxa, quien trabajó para Donda hasta el 2020.



La denuncia cayó, por sorteo, en el juzgado federal número 12 que subroga el juez Sebastián Casanello quien delegó la investigación judicial en la fiscalía a cargo de Guillermo Marijuan. El fiscal que finalmente inició la averiguación y dispuso las primeras medidas fue Eduardo Taiano quien subroga por estos días a Marijuan que se encuentra de licencia.