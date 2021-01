Arroyo: "si hay un rebrote vamos a tomar medidas de excepción"

miércoles, 6 de enero de 2021 09:54

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, reafirmó hoy que, "si hay un rebrote en los casos de coronavirus, vamos a tomar medidas de excepción desde lo social", aunque el Presupuesto 2021 no se haya proyectado "sobre la base de que no iba a haber rebrote".



En diálogo con radio La Red, el funcionario sostuvo que "la situación social es crítica" y volvió a señalar que existe "un presupuesto para 2021 sobre la base de que no iba a haber rebrote, por lo cual, si lo hay, generaremos las medidas de emergencia en lo alimentario y en el plano del trabajo".



"En las cinco semanas antes de la Navidad estaba bajando la cantidad de gente en los comedores, pero ahora seguimos evaluando la situación día a día y, si hay rebrote, habrá medidas de excepción desde lo social", indicó.



Arroyo resaltó que, desde su Ministerio, en el marco de la pandemia, "se reforzó la asistencia alimentaria con los fondos transferidos a las provincias, con la tarjeta alimentaria, que en diciembre duplicó su monto, y también se reforzó la entrega de bolsones en las escuelas".



"También, generamos el plan Potenciar Trabajo, en el cual 700.000 personas cobran la mitad del salario mínimo por un trabajo de cuatro horas y, si trabajan más tiempo, paga la diferencia quien lo contrata", aseveró.



El ministro insistió en que, "si hay un rebrote significativo de casos, habrá medidas mayores", y puso como ejemplo que su cartera inició el año "con un presupuesto de 84 mil millones de pesos y termina con 240 mil millones".



Al explicar los objetivos de su gestión para este año, el funcionario indicó que "se apunta a crear 300 mil puestos de trabajo, urbanizar 400 barrios y crear 800 jardines de infantes".



Arroyo afirmó, además, que en el país hay "4 millones de personas hacinadas que viven en 4.400 barrios vulnerables y allí hubo un momento crítico en abril, mayo y junio y luego mejoró antes de las fiestas, cuando había más changas; ahora hay que ver cómo evoluciona la situación".



El titular de la cartera social manifestó que, "antes de la pandemia, había una red de asistencia alimentaria para 8 millones de personas, que pasó a 11 millones, no solo de los barrios vulnerables".



Sobre el número de pobres e indigentes en la Argentina, Arroyo señaló que "el informe de la UCA llega hasta el tercer trimestre (de 2020) y marca 10% de indigencia, que sería 27% si no hubiese ayuda del Estado, y marca un índice de pobreza de 44%, que sin la asistencia estatal habría sido 53%".



"Pero más allá de los números, hay, por un lado, una situación de pobreza estructural, una nueva pobreza, que es la gente que se cayó en la pobreza en el marco de la pandemia, y un problema serio con el costo de los alimentos, por otro lado", concluyó.