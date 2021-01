En octubre salarios registrados subieron 4,6% intermensual

martes, 5 de enero de 2021 17:59

El índice de salarios marcó en octubre un incremento promedio de 4,6% en los trabajadores registrados respecto a septiembre, con lo que a lo largo de los doce últimos meses acumuló una suba de 31,9%, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



Por su parte, el índice de salarios total -que incluye al sector informal- durante el noveno mes del año reflejó un crecimiento de 4,1% respecto de septiembre, como consecuencia de la suba de los salarios registrados de 4,6% y un aumento en los salarios del sector privado no registrado de 2,2%.



Ambas mediciones, la que comprende solo a trabajadores registrados como la que incluye al sector informal, se ubicaron por encima de la inflación de octubre, que fue de 3,8%.



El Índice de Salarios (IS) total durante el décimo mes del año aceleró su crecimiento hasta 4,1%, 1,6 puntos más que la suba de 2,5% reflejada en septiembre.



La variación de este índice respondió al aumento de 5,3% mensual de los salarios del sector privado registrado, que también se incrementó respecto de septiembre, cuando creció 2,2% mensual.



En términos interanuales, el Índice de Salarios marcó un avance acumulado de 32,9%, respecto del 31,8% interanual registrado en septiembre.



En octubre se dieron aumentos por paritarias en los gremios de Bancarios (6%), Camioneros (7%), Cuero (7%), Alimentación (9%), Gastronómicos (16%), Indumentaria (20%) y Calzado (13% más suma fija de $5.000). La suba, además, estuvo impulsada por el aumento de suma fija de $5.000 que recibió en octubre el Sindicato de Comercio, el más numeroso del país.



Por su parte, los salarios del sector público mantuvieron un crecimiento similar al del mes anterior, con una suba de 3,1% mensual, una décima por encima del 3,2% registrado en septiembre.



Por componente, los salarios del sector privado registrado crecieron 34,4% interanual en octubre (contra 32,4% en septiembre); en el sector público la mejora fue de 27,4% interanual (contra 27,2% de septiembre) y el en el sector privado no registrado aumentó 37,7% interanual (contra 37,6% de septiembre).



El índice de salarios estima la evolución de los salarios pagados en la economía aislando el indicador de variaciones relacionadas con conceptos tales como la cantidad de horas trabajadas, descuentos por ausentismo, premios por productividad y todo otro concepto asociado al desempeño o a las características de los individuos concretos.