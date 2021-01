Acreedores presentan demanda contra Entre Ríos en Nueva York

martes, 5 de enero de 2021 08:40

Un grupo de acreedores presentó en los tribunales de Nueva York una demanda contra la provincia de Entre Ríos, por una presunta deuda de US$ 11,9 millones en concepto de pagos de intereses no realizados desde septiembre del año pasado, según señaló un cable de la agencia Bloomberg.



Fuentes de la gobernación de Entre Ríos consultadas por Télam afirmaron que difundirán un comunicado oficial para establecer la postura de la provincia ante la demanda. La causa fue presentada por un grupo de acreedores, liderados por Beauregarde Holdings LLP, ante la Corte Federal de Manhattan.



La deuda que reclaman correspondería al pago de intereses de los US$ 500 millones en bonos con vencimiento en 2025 que la provincia de Entre Ríos tiene en circulación y que pretende reestructurar. Esta es la primera demanda que enfrenta una provincia argentina ante tribunales extranjeros desde que once de ellas iniciaran procesos de reestructuración el año pasado.



De ese total, Mendoza, Neuquén, Chubut y Río Negro fueron hasta el momento las que pudieron cerrar un acuerdo con sus acreedores. Entre Ríos inició su proceso de reestructuración a principios de septiembre, luego de que venciera un pago por US$ 22 millones en intereses que la provincia no realizó el 8 de agosto, cuando originalmente vencía el pago.



La propuesta que hizo la provincia a sus acreedores fue la de reducir los pagos de cupón de intereses los próximos años y que la amortización de la deuda, pactada inicialmente para 2023, 2024 y 2025, se amplíe hasta 2028. "Buscamos que en vez de amortizar en tres años sea en seis y (también) una reducción de la tasa de interés, que cuando tomamos la deuda fue del 8,75%", señaló en esa oportunidad el ministro de Economía provincial, Hugo Ballay, en una entrevista con el diario El Entre Ríos.



En la presentación ante la Corte neoyorquina, el grupo de acreedores -que asegura poseer el 54% de los bonos emitidos por Entre Ríos- consideró que la oferta “sigue sin considerar su sólida solvencia financiera, ya que busca concesiones de largo plazo objetivamente injustificables”.