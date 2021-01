Cafiero: "las medidas de restricción que tengamos que tomar las vamos a tomar"

lunes, 4 de enero de 2021 20:30

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo hoy que el Gobierno nacional "tomará todas las medidas de restricción que tenga que tomar" ante el aumento de casos de coronavirus de las últimas semanas, y aseguró que, por más "antipáticas" que sean las decisiones, la gestión de Alberto Fernández no se deja llevar por "encuestas".



"Estamos viviendo con preocupación este aumento de casos que tuvimos en las últimas semanas", dijo Cafiero, pero pidió "mirar la película completa y no quedarse con los datos de un día, que a veces suelen ser engañosos".



En declaraciones a radio AM 750, el ministro coordinador afirmó que durante la gestión de la pandemia "la toma de decisiones siempre fue a partir de recopilar datos de semanas, así puede verse con más nitidez la tendencia".



Al respecto, Cafiero evaluó que "lo que ha ocurrido en el último tiempo es que se distendieron muchos los cuidados personales" ante el coronavirus, "no sólo en las fiestas clandestinas sino en las reuniones chicas o domésticas, y eso empezó a impactar" en la suma de casos.



Consultado sobre la posibilidad de que se disponga un toque de queda en algunas regiones, Cafiero sostuvo que "todas las medidas de restricción de circulación que tengan que tomarse se van a tomar, sabiendo que son antipáticas pero que son en pos del cuidado de la salud de los argentinos".



"Ya hemos demostrado que lo hacemos, y no estamos mirando encuestas ni mucho menos", añadió.



No obstante, el jefe de Gabinete aclaró que actualmente "está todo en evaluación. Estamos viendo los casos, los días y la cantidad de ocupación en los distintos sistemas de salud de las distintas jurisdicciones".