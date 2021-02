Subió la venta de autos 0 km: cuáles fueron los autos más vendidos en enero

domingo, 31 de enero de 2021 10:30

El auto 0 km más vendido de la Argentina en enero fue el Fiat Cronos. El sedán fabricado en Ferreyra, Córdoba, obtuvo 5.224 patentamientos, muy por encima de la Toyota Hilux (Zárate, Buenos Aires), que, con 3.476 unidades, consiguió el segundo lugar. Y tercero quedó el Peugeot 208 (El Palomar, Buenos Aires), fruto de 2.230 ventas.

Afuera del podio quedó la pick up Volkswagen Amarok (Pacheco, Buenos Aires), ya que se patentó 2.157 veces durante el mes que termina. El quinto lugar lo ocupó la Ford Ranger (Pacheco, Buenos Aires), con 1.839 patentamientos, para completar así un top five íntegramente de producción nacional.

Del sexto al décimo, la lista está comprendida por Toyota Corolla, Toyota Yaris, Toyota Etios, Ford Ka y Chevrolet Onix. Estos cinco, a diferencia de los primeros, llegan todos importados de Brasil.

Los 10 autos 0 km más vendidos en enero

Fiat Cronos: 5.224 patentamientos

Toyota Hilux: 3.476

Peugeot 208: 2.230

Volkswagen Amarok: 2.157

Ford Ranger: 1.839

Toyota Corolla: 1.698

Toyota Yaris: 1.653

Toyota Etios: 1.611

Ford Ka: 1.517

Chevrolet Onix: 1.492

Del undécimo al vigésimo en el ranking de patentamientos de enero quedaron: Volkswagen Gol Trend, Renault Kwid, Volkswagen T-Cross, Ford EcoSport, Toyota SW4, Chevrolet Cruze, Renault Sandero, Renault Kangoo, Chevrolet Tracker y Jeep Renegade.

El mercado de enero

En enero se patentaron 49.438 vehículos en la Argentina, lo que marca un aumento del 9,9 por ciento interanual si se tiene en cuenta que en el mismo mes de 2020 se registraron 44.972 operaciones, de acuerdo a las cifras divulgadas por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

El mes que termina cerró (hoy fue el último día hábil) con un promedio diario de 2.472 patentamientos por día, 1.698 de los cuales corresponden a la categoría de autos. Estos números lo ubican también por encima de diciembre de 2020, que concluyó con 20.646 patentamientos totales y un promedio diario de 1.147. Es una regla: en enero siempre se patenta más del doble que en diciembre.

Más allá de esto, en los concesionarios no están del todo conformes: “Enero comenzó como terminó 2020. El contexto macro no permite que la actividad repunte y el mercado de durables no es la excepción”, sostuvieron desde Acara a través de un comunicado oficial.

“Durante el mes que acaba de terminar, las ventas diarias de vehículos cero kilómetro, que empezaron por debajo de los registros de enero de 2020, terminaron mejor, pero no tanto como para alcanzar los patentamientos que se habían alcanzado en el mismo mes de 2019″, agregó el comunicado de Acara.

Cuántos autos se venderán en 2021

Los concesionarios entienden que “todavía es muy pronto para especular con lo que sucederá en el mercado este año”, pero la mayoría de los locales espera un mercado total en torno a las 400 mil unidades, lo que significaría un crecimiento de más de 50 mil unidades frente a 2020, que terminó en 342.474 vehículos.

El presidente de Acara, Ricardo Salomé, se mostró algo más positivo: “Salvo enero y diciembre, que por un tema estacional muestra números diferentes, somos optimistas que podemos tener un año positivo estableciendo un nivel de actividad con un piso de 430 mil patentamientos en el año, si contamos con la oferta y las medidas de incentivos necesarias”, declaró.

En 2019, el sector patentó 459.592 vehículos. En ese entonces, significó una caída del 42,7 por ciento contra 2018, cuando se comercializaron 801.658. Y en 2017 el mercado había alcanzado 900.942, el segundo mejor año de la historia.

Fuente: TN