Desmienten que un policía haya fallecido tras recibir la vacuna del covid

domingo, 3 de enero de 2021 17:53

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires desmintió hoy las versiones que afirman que una persona que trabajaba en la División Medicina Legal de la Policía porteña haya fallecido luego de recibir la vacuna Sputnik V contra el coronavirus.



En un breve comunicado, el organismo porteño informó que el auxiliar Gerardo David Gluckmann, quien se desarrollaba como miembro de la División Medicina Legal de la Policía de la Ciudad, falleció el pasado 1° de enero a causa de un "infarto agudo y falla multiorgánica".



"Ante los rumores y versiones que se han divulgado se aclara que Gluckmann no recibió la vacuna Sputnik V", destacaron.



El fallecimiento fue informado por su familia el 1° de este mes y constatado por el SAME y su médica de cabecera, la Dra. Evelin Garbin MN 162328", señalaron.



También indicaron que Gluckmann "tenía licencia médica por ser persona de riesgo y por lo tanto no estaba concurriendo a su lugar de trabajo" desde el pasado 26 de marzo.



"Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad y la Policía de la Ciudad lamentamos el deceso y enviamos nuestro más sentido pésame a su familia", finalizó el comunicado.