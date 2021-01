Denuncian a un profesor por publicaciones sexistas y misóginas

domingo, 3 de enero de 2021 19:50

La Municipalidad de la ciudad correntina de Mercedes, así como organizaciones de género, de derechos humanos, políticas y sindicales, denunciaron hoy a un profesor de un instituto de formación docente por una publicación sexista y misógina.



La publicación, hecha el 29 de diciembre pasado, desencadenó una reacción generalizada en colectivos de género, sindicatos e instituciones oficiales de la localidad correntina, por lo cual el docente pidió disculpas y aclaró que se trató de “un chiste y copiado, ni siquiera mío, pero no fue suficiente”.



A través de su cuenta de Facebook, el profesor de Lengua y Literatura Sebastián Barbará había publicado: “Chicas no importa el color de la tanga para año nuevo, para aprobar los finales es sin tanga y en la casa de los profesores”.



Finalmente, el docente decidió cerrar ayer su cuenta de Facebook.



La Municipalidad de Mercedes, por medio de la Oficina Municipal de la Mujer y la Diversidad, repudió hoy “fuertemente los dichos sexistas y denigrantes hacia el género femenino” del educador, responsable de cátedras y hasta diciembre último coordinador de carrera en un Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) del sistema público.



A través de un comunicado hecho público hoy por la titular de esa oficina municipal, Consuelo Della Rosa, se supo que la Comuna solicitó que el establecimiento donde se desempeña el docente “se expida ante estos acontecimientos y realice sanciones ejemplificadoras”.



Asimismo, gestionan la elevación de actuaciones al Ministerio de Educación, “a fin de que esto no quede impune”, indicaron.



Por su parte, la Asociación por los Derechos Humanos de Mercedes difundió



que “este tipo de expresiones no son solo un posteo, sino que forman parte de un historial cargado de odio, misoginia, xenofobia y violencia verbal” del educador señalado.



Mediante un documento firmado por la presidenta de esa organización de derechos humanos, Dolores Cabral, reclamaron además “a las autoridades del ISFD Mercedes, a la Dirección de Enseñanza del Nivel Superior de Corrientes, al Ministerio de Educación de Corrientes y al mismo Gobernador de la Provincia de Corrientes que tomen las medidas concretas que correspondan”.



Asimismo, el Colectivo de Mujeres Peronistas de Corrientes, el Partido Justicialista de Mercedes y el diputado provincial Marcos Otaño se expresaron en señal de repudio, al igual que el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco) y la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (Acdp).