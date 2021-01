Pitbull desfiguró a un nene de 3 años

viernes, 29 de enero de 2021 12:36

Un niño de tres años fue desfigurado tras el feroz ataque de un pitbull en su cuello y rostro en un episodio que ocurrió en la localidad cordobesa de Marcos Juárez, y la víctima debió ser trasladada de urgencia al Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba.

Dylan tiene lesiones muy graves en la cara y debieron realizarle una intervención quirúrgica en uno de sus párpados y en el cuello.

El primer parte médico del hospital, Abel Ayerza, indica que el niño "sufrió una agresión por parte de un perro pitbull, ingresó con una lesión importante en el rostro y cuello, se le realizaron las curaciones pertinentes y el control de la hemorragia. Tras la evaluación debió ser derivado a un centro de cirugía pediátrica de cabeza y cuello".

El padre de la víctima, aseguró en diálogo con Cadena 3 que el menor ya había sido atacado por el mismo animal tiempo atrás. "El perro es del tío, que vive al lado de la casa de la mamá de mi hijo. El animal y el chico se conocían ya, pero esta fue la segunda vez que lo muerde", indicó.

"Cuando sucedió la primera vez me dijeron que lo habían dado al perro y era mentira. De ese ataque le quedó una cicatriz atrás de la oreja y en la mejilla derecha. No había sido tan grave como ahora", explicó y se quejó: "No entiendo cómo fue que lo siguieron teniendo al perro".

El hombre sostuvo que el niño se encuentra internado en el Hospital de Niños de la capital y que requerirá una prótesis en el rostro. "Está en estado reservado, dentro de todo viene evolucionando bien", aseguró.

Por su parte, la mamá del pequeño, Catherina Tapia, reafirmó que Dylan ya había sido atacado por el mismo perro hace menos de un año.

Además, dijo que el nene "no venía teniendo contacto con el perro", pero argumentó que su casa y la de su hermano, dueño del animal, están casi al lado.

"Mi nene estaba jugando con mi sobrinito y estos perros son muy celosos de los dueños, por eso habrá pensado que mi hijo le iba a hacer algo", alegó.

Dijo también que su hermano ya hizo la denuncia y que el perro fue alejado de la vivienda. "Vinieron los de la perrera a buscarlo", finalizó.

Fuente: Crónica