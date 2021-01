Pietragalla Corti descartó violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Formosa

jueves, 28 de enero de 2021 19:32

El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, aseguró hoy que en Formosa "no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos ni se cometieron delitos de lesa humanidad" ligados a la estrategia sanitaria que siguió la provincia para mitigar el avance del coronavirus en ese distrito.



"Tengo en claro que violaciones sistemáticas a los derechos humanos no hubo y no se cometieron delitos de lesa humanidad. Tampoco existen centros clandestinos de detención. Eso debe quedar claro. En el marco de una estrategia epidemiológica que llevó a cabo la provincia pudo haber aciertos y errores y vamos a hacer recomendaciones", señaló Pietragalla en declaraciones a la prensa formuladas en Formosa.



El funcionario llegó ayer a la provincia invitado por el gobernador Gildo Insfrán para que constate si se respetan los derechos humanos en el marco de las acciones impulsadas en para frenar el avance del coronavirus. Ante una pregunta de Télam, el funcionario evaluó que, con esa estrategia, en función del número de contagios y víctimas, "la provincia obtuvo un buen resultado", y anticipó que desde la Secretaría se harán "recomendaciones" en función de los recorridos que se efectúen durante esta visita.



"También vamos a firmar un convenio con la provincia para dar formación a las fuerzas de seguridad en materia de derechos humanos. Nadie me armó un city tour y tuve la libertad de recorres los centros de alojamiento y aislamiento, seamos serios", señaló Pietragalla Corti.



Antes de su contacto con la prensa, el secretario de Estado se había reunido por la mañana con la concejal formoseña Gabriela Neme, el legislador provincial Osvaldo Zárate (UCR) y el diputado nacional de Juntos por el Cambio Ricardo Buryaile (UCR-Formosa), quienes coincidieron en señalar que el encuentro generó expectativas positivas.



Tras la reunión con Pietragalla Corti, Neme consideró que el diálogo fue "muy positivo" y dijo que "se sintió el compromiso de su parte de habernos escuchado" Neme integra el bloque Floro Bogado (opositor al oficialismo provincial) y fue una de las dos concejales de la capital formoseña que fueron detenidas y liberadas horas después al manifestarse en un Centro de Atención Sanitaria en el marco de una protesta realizada el jueves de la semana pasada.



En relación con la entrevista con el secretario de Derechos Humanos, Neme resaltó que el funcionario "tomó nota de todo lo planteado y reconoció que en todo el mundo hay policías con excesos".



"Tras mi detención, Pietragalla se comunicó inmediatamente con el ministro de Gobierno local, Jorge González, quien le manifestó que no había dado la orden de detenerme, por lo que Pietragalla se sorprendió cuando le dije que me habían iniciado una causa penal", añadió Neme en diálogo con Télam.



Pietragalla "se comprometió a cuidarnos y a que no le pase nada a nadie, y su presencia está dando resultados, esperemos que las recomendaciones al gobierno de Insfrán den mejores resultados", concluyó. En tanto, Zárate, jefe del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados de la provincia, señaló que en la reunión con Pietragalla "se plantearon las denuncias que se hicieron públicas: abuso policial y el espionaje que se hace cuando filman absolutamente todo en las marchas".



Además, aludió a "denuncias de personas que estuvieron en los Centros de Aislamiento". "Pietragalla nos dijo que va a hacer una serie de recomendaciones a la provincia en materia de derechos humanos", aseguró a Télam el legislador radical.



"La reunión fue amena y tenemos la esperanza de que las recomendaciones sean inmediatas y empecemos entre todos a encontrar el camino de la solución, porque si no son cumplidas estamos en problemas más serios", agregó Zárate. A su turno, el diputado Buryaile evaluó que Pietragalla fue "sincero" en la reunión y destacó que el funcionario "entendió lo que pasaba en Formosa y después sacará las conclusiones de lo que planteamos".



"Le dijimos que este sistema de aislamiento no se tolera más porque hay violencia institucional", señaló a Télam Buryaile, tras sostener que la oposición "está de acuerdo con la prevención, pero no se tolera más la separación que vive la ciudad de Clorinda, hace cinco meses aislada".



Además, el exministro de Agroindustria del gobierno de Mauricio Macri y extitular de la Confederación de Sociedades Rurales de Chaco y Formosa aseguró que en la charla con los funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos él denunció "violaciones a las libertades individuales".



"Las medidas del Gobierno de Formosa no superan el test de razonabilidad del artículo 28 de la Constitución Nacional", dijo Buryaile. Pietragalla Corti se entrevistó ayer con Insfrán y autoridades de su gabinete y por la tarde recorrió los centros de alojamiento preventivo y de asistencia sanitaria dispuestos en el marco de la pandemia de coronavirus.



La delegación estuvo conformada por Pietragalla Corti, la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos, Andrea Pochak; el director Nacional de Protección de Derechos de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, Leonardo Gorbacz, y el subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud, Alejandro Costa.