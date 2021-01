Escándalo en Boca: aseguran que Wanchope Ábila participó en una fiesta clandestina

miércoles, 27 de enero de 2021 10:07

Ramón Wanchope Ábila decidió operarse de una vieja lesión menos de 24 horas después de disfrutar un título con Boca. Mientras varios de sus compañeros prefirieron viajar a distintas partes del mundo para gozar de las vacaciones, el delantero optó por recluirse en su barrio de toda la vida en Córdoba. Y es allí donde quedó envuelto en un confuso episodio: lo acusan de haber participado en una fiesta clandestina.

La primera luz de alerta se encendió con un breve video donde se veía al atacante cantando junto con un amigo la canción “Qué será”, del reconocido artista Ulises Bueno. Sin distancia social ni barbijo, Wanchope mostraba alegría en medio de la noche. Sin embargo, distintos medios locales aseguran que esa filmación es simplemente un breve fragmento de una reunión que se extendió hasta la mañana del domingo y que tuvo intervención policial.

El medio local Cadena 3 aseguró que el encuentro fue en el barrio Remedios de Escalada –en el extremo norte de la ciudad de Córdoba–, duró hasta las 9 de la mañana del domingo, contó con una banda musical en vivo, sillas en la calle y gente sin los cuidados recomendados para esta época de pandemia.

Ramón, que es oriundo de Remedios de Escalada, fue señalado también por el mismo medio como uno de los presentes en el show que Ulises brindó en el día previo a esta reunión que se habría llevado a cabo el último sábado.

La información también la completó el medio local Suquia, que advirtió que esa zona es objeto constante de fiestas clandestinas pero que la de este fin de semana “saturó” a los vecinos y afirmaron que Wanchope fue uno de los “animadores” de la celebración que se llevó a cabo sobre la Calle 4 de ese barrio. “El ruido, la música fuerte y los gritos fueron permanentes durante toda la noche, pero los llamados a la Policía obtuvieron como respuesta que vinieran varias veces los móviles pero sin que lograran detener la fiesta clandestina”, aseguró una vecina al citado portal, que también advirtió que el show realizado habría estado a cargo por la banda del hijo de otro reconocido cantante de cuarteto.

En algo coinciden ambas fuentes de información: los agentes de la Policía que intentaron intervenir para disipar esta celebración fueron agredidos en el ingreso a la cuadra donde estaban reunidos.

Cabe destacar que Córdoba permitió a fines de diciembre las reuniones de hasta 20 personas, aunque siempre respetando las medidas de distanciamiento social y los tapabocas, al mismo tiempo que desalentaron el contacto físico. La provincia reportó 662 casos nuevos en las últimas 24 horas y acumula más de 142 mil personas infectadas desde el inicio de la pandemia, además de contabilizar 2652 muertes en ese lugar.

Ábila fue intervenido el 18 de enero pasado por una vieja lesión que lo tiene a maltraer desde su juventud. “Se me hizo una hernia en base a todo este problema de pubalgia antigua. Mientras tanto vamos curando el dolor con hielo, con los baños de frío, con recuperación, con elongación. Eso te lleva una hora antes de cada entrenamiento y estoy en la pelea constante: no me dejo caer ni vencer. No es fácil jugar y sobrevivir con el dolor, pero no es una excusa. Yo tuve pubalgia de chico, en inferiores de Instituto. Después se me curó, pero eso es una lesión que con el tiempo siempre aparece”, explicó tiempo atrás sobre este tema el goleador de 31 años.

Fuente: Infobae