Asesinan a un joven de un balazo en un intento de robo en La Matanza

lunes, 25 de enero de 2021 00:36

Un joven de 20 años fue asesinado de un balazo en el tórax por dos delincuentes que le quisieron robar su auto, recientemente comprado, en el partido bonaerense de La Matanza, informaron hoy fuentes policiales y judiciales. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Pedro Goyena y Las Heras de la localidad de Lomas del Mirador, en dicho partido del sudoeste del conurbano.



Según las fuentes, los policías de la comisaría 4ta. acudieron al lugar, a raíz de un llamado al 911, y entrevistaron a un vecino que refirió haber trasladado a una persona, luego identificada como Alan Bravo (20), con una herida de arma de fuego al Hospital Dr. Alberto Balestrini de Ciudad Evita.



A su vez, los efectivos entrevistaron a la madre de la víctima, la cual contó que dos delincuentes interceptaron a su hijo e intentaron sustraerle el vehículo marca Peugeot RCZ color blanco en el que circulaba. En esas circunstancias, los asaltantes efectuaron un disparo de arma de fuego que impactó en la zona del tórax de la víctima, y luego se dieron a la fuga.



De acuerdo a las fuentes, Bravo finalmente falleció como consecuencia de las heridas sufridas. Uno de los voceros consultados indicó que el joven asesinado era “hijo del corazón” de una efectivo de la policía de la Policía Bonaerense.



En la pesquisa interviene el fiscal Gastón Duplaá, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) temática de Homicidios de La Matanza, que caratuló la causa como “homicidio en criminis causa”. El fiscal ordenó recopilar las imágenes de las cámaras de seguridad de las casas particulares y de la zona del hecho para poder dar con los autores del crimen.



Además, ordenó el levantamiento de las huelas digitales que había en el vehículo en procura de hallar rastros de los asesinos. A su vez, en el interior del auto la Policía Científica de La Matanza hallaron 15 hisopos con sangre que serán peritados. Según los pesquisas, el joven se encontraba solo al momento del hecho y adentro del vehículo había 60 pesos -un billete de 20 y cuatro de 10-.



“La principal hipótesis es la del robo pero no sé descarta nada, es muy reciente”, dijo a Télam una fuente de la investigación. El informe preliminar de autopsia determinó que el disparo que mató a Bravo ingresó por el tórax con orificio de salida, señalaron las fuentes. Por su parte, Clara, prima de Alan, dijo a Télam que toda su familia “está destrozada” y pidió justicia por su sobrino, para que su crimen no quede impune. La mujer señaló que el joven había comprado el lunes pasado el Peugeot RCZ blanco que conducía al momento del sufrir el intento de robo.



Por otro lado, en las redes sociales amigos y familiares del joven asesinado le dedicaron sentidas palabras y pidieron justicia para que el crimen no quede impune. “Q.E.P.D Alan! Te fuiste tan joven y con tantas metas por delante! Que tristeza”, escribió Sergio, un amigo de Bravo, en su muro de Facebook.



Mónica, en tanto, posteó que su sobrino “tenía hace cuatro días ese auto” y que “todos los días se levantaba a trabajar a las 5 de la mañana y vienen estos lacras ratas y lo matan”. “Solo pido justicia para mi sobrino”, finalizó la mujer.