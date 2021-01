El gabinete económico analiza Repro 2, ATP y los precios de alimentos frescos

jueves, 21 de enero de 2021 19:42

El gabinete económico estaba reunido esta tarde para analizar el programa Repro 2 para las empresas de sectores no críticos, la situación de las compañías que recibieron el ATP y no respetaron las normativas vigentes y la evolución de los precios los alimentos frescos. La reunión es encabezada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.



Del encuentro -que comenzó a las 18.45 en el Salón de los Científicos de Casa Rosada- participan la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco; los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Trabajo, Claudio Moroni; y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra.



También están presentes el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.



Sobre el Repro II, se hará un análisis de la empresas de sectores no críticos que lo han solicitado en noviembre y diciembre, y la inscripción de los sectores críticos y sector salud desde enero, en el marco de la reactivación productiva del país y la heterogeneidad de los sectores, añadieron las fuentes.



Además se hará un seguimiento del estado de los precios de la economía, en particular de los alimentos frescos.



Y se tratará el tema de las empresas que recibieron ATP y no respetaron la normativa vigente, además de hacer un seguimiento de las nueve ediciones con el universo alcanzado de firmas y trabajadores.