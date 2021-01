"Mi hijo merece justicia": la emoción del padre de Fernando Báez Sosa

domingo, 17 de enero de 2021 14:14

El padre de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado en Villa Gesell, pidió hoy que se haga justicia por el crimen porque su hijo "se lo merece" y aseguró que desde hace un año vive "con el dolor a cuesta".



Al asistir este mediodía al Parque Rivadavia, donde se realiza una colecta solidaria para homenajear a su hijo al cumplirse el primer aniversario del crimen, Silvino Báez señaló que "el mejor recuerdo para Fernando es haciendo este tipo de colecta".



“Tiene que haber justicia porque se lo merece mi hijo, se lo merece la sociedad argentina que lo apoya, y lo merecemos nosotros por lo que era Fernando, un chico bueno” sostuvo Silvino.



En diálogo con Télam, el padre de Fernando expresó que después de un año del crimen de su único hijo están “un poquito más calmados, pero con el dolor a cuestas. Queremos justicia por mi hijo y eso me pone de pie todos los días para levantarme y seguir luchando y pedir justicia”



En el encuentro que fue convocado para el día de hoy, el padre del joven solicitó que la gente de buen corazón se acerque a colaborar, “y así recordar a Fernando cómo era él, un chico bueno, maravilloso y siempre dispuesto para ayudar a los demás”.



Los padres del joven fueron acompañados por amigos y compañeros del Colegio Marianista, al que concurría Fernando.



En dialogo con Télam, una joven amiga recordó a Fernando: “Estamos honrando sus valores, de solidaridad y de ayuda al prójimo”.



La idea de la colecta surgió cuando se cumplieron dos meses del fallecimiento de Fernando, pero debido a la pandemia tuvieron que suspenderlo, comentó Silvino.



Entonces, familiares y amigos decidieron hacer la colecta, “con mucho cuidado, y con todos los protocolos que nos dijo la comuna”, afirmó Silvino, quien además expresó que el apoyo de la gente "tiene mucho valor y significa que no se olvidan de Fernando, eso es muy importante porque nos da la fuerza para seguir adelante”.



Finalmente, el padre del joven asesinado reiteró el pedido de justicia: "Que se haga justicia verdadera, perpetua a los culpables. Hasta ahora no tenemos fecha de juicio y estoy preocupado porque queremos que se haga justicia”.