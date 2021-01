El Gobierno destacó en qué condiciones volverá el IFE

domingo, 17 de enero de 2021 13:26

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, reiteró hoy que el Gobierno nacional tiene el "compromiso" de adoptar "medidas excepcionales en materia social" si hubiera un rebrote de coronavirus durante el año, y consideró que el país "tiene que ir a un esquema de racionalidad fiscal con todos adentro".



Arroyo reseñó que el Presupuesto 2021, sancionado por el Congreso, "está hecho como si no hubiera rebrote", por lo que fue "diseñado" sin los programas de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) ni Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), que se otorgaron durante el año pasado.



No obstante, aseguró que "si la situación social se complica y hay un rebrote", el Gobierno de Alberto Fernández va a "tomar las políticas sociales excepcionales que haya que tomar".



En declaraciones a radio Mitre, Arroyo indicó que el miércoles último la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe (Cepal) organizó una reunión con todos los ministros de Desarrollo Social de la región, donde se "evaluaron distintas situaciones".



"Hay países que ya tienen un rebrote en algunas regiones y otros que no", explicó.



Al respecto, el funcionario reiteró que el Gobierno tiene el "compromiso de tomar medidas excepcionales en materia social si hay un rebrote".



En tanto, Arroyo consideró que Argentina "tiene que ir a un esquema de racionalidad fiscal con todos adentro, y sobre esa base hay que ver cómo evoluciona la situación sanitaria".



El funcionario enumeró que para este año la cartera a su cargo tiene tres objetivos, en referencia a la puesta en marcha de "300 mil puestos de trabajo, la urbanización de 400 barrios y la creación de 800 jardines de infantes" para "lograr que todos los chicos vayan a sala de 3, 4 y 5 años", además de continuar con la "asistencia alimentaria".