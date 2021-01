Coronavirus en Argentina: 112 fallecieron personas este domingo

domingo, 17 de enero de 2021 19:25

Otras 112 personas murieron y 7.264 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 45.407 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.799.243 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud.



La cartera sanitaria indicó que son 3.547 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 53,8% en el país y del 59% en la Área Metropolitana Buenos Aires.



De los 1.799.243 contagiados, el 88% (1.583.465) recibió el alta y 170.371 son casos confirmados activos.



El reporte vespertino consignó que murieron 52 hombres, 35 residentes en la provincia de Buenos Aires; 4 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en Chaco; 1 en Chubut; 2 en Entre Ríos; 1 en Formosa; 2 en La Pampa; 2 en Mendoza; 2 en Río Negro; 1 en Santa Cruz; y 1 en Tierra del Fuego.



También fallecieron 54 mujeres: 40 en la provincia de Buenos Aires; 2 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en Córdoba; 1 en Entre Ríos; 1 en La Pampa; 1 en Mendoza; 2 en Río Negro; y 6 en Santa Fe.



El Ministerio aclaró que 2 personas residentes en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en la provincia de Buenos Aires; 1 en Entre Ríos; 1 en Formosa; 1 en Santa Fe, fueron registradas sin dato de sexo.



En este contexto, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, estimó hoy que en febrero se podrá a comenzar a vacunar contra el coronavirus al personal docente y destacó que "en todo momento se puso como prioritario" a ese sector para que pueda realizarse en forma presencial el ciclo lectivo 2021.



"Todos quieren la mayor presencialidad posible y tenemos que ser justos en acompañar este momento tan complejo de la pandemia. Nada reemplaza la presencialidad, esa es una obviedad", añadió Cafiero a Radio 10.



El ministro coordinador planteó que "lo que se fija para este año es un inicio de ciclo lectivo", por lo que, subrayó, "entre todos tenemos que tratar de que estas fechas se puedan cumplir con presencialidad, aunque simultáneamente tenemos que evitar que la curva de contagios se dispare".



En tanto, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, reiteró hoy que el Gobierno nacional tiene el "compromiso" de adoptar "medidas excepcionales en materia social" si hubiera un rebrote de coronavirus durante el año, y consideró que el país "tiene que ir a un esquema de racionalidad fiscal con todos adentro".



Arroyo reseñó que el Presupuesto 2021, sancionado por el Congreso, "está hecho como si no hubiera rebrote", por lo que fue "diseñado" sin los programas de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) ni Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), que se otorgaron durante el año pasado.



No obstante, aseguró que "si la situación social se complica y hay un rebrote", el Gobierno de Alberto Fernández va a "tomar las políticas sociales excepcionales que haya que tomar".



En el plano internacional, el mundo superó hoy los 94,5 millones de contagios y los 2,02 millones de muertes, al contabilizar en las últimas 24 horas 614.657 y 12.967, respectivamente, según la base de datos de la Universidad Johns Hopkins (JHU).



Casi un tercio de los casos del día y un cuarto de los fallecimientos corresponden a Estados Unidos, el país más golpeado por la pandemia de la Covid-19, que sumó 198.218 nuevos casos y 3.286 muertes, y elevó los totales a 23,7 millones y casi 396.000, respectivamente.



En Los Ángeles, una de las ciudades más afectadas y donde uno de cada 10 residentes se infectó desde que comenzó la enfermedad, se superó el millón de contagios desde el inicio de la pandemia y casi 300 personas murieron diariamente la semana pasada.



En Brasil, el segundo país con más decesos (209.296) y el tercero con más casos (8,45 millones), el organismo regulador sanitario aprobó el uso de las vacunas de Oxford/AstraZeneca y CoronaVac, y el estado San Pablo comenzó a aplicar esta última, la única de las dos de las que ya hay dosis en el país.



En Europa, España comenzó hoy a aplicar la segunda dosis en residentes de geriátricos y sus cuidadores, tras recibir la primera a finales de diciembre; en total, ya aplicó 768.950 dosis, es decir, más de los dos tercios del más de un millón de dosis que recibió hasta el momento, indicó el Ministerio de Salud.



Su vecino, Francia, ampliará desde mañana su dispositivo de vacunación, alcanzando a mayores de 75 años que no vivan en geriátricos (5 millones) y a casi 800.000 personas de grupos de riesgo.



El Reino Unido, el estado europeo más afectado por la pandemia, con más de 3,36 millones de casos y cerca de 89.000 muertos, anunció hoy que la población adulta podrá recibir la primera dosis en septiembre, informó el ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, citado por el medio Sky News.



En tanto, en Alemania el Instituto Robert Koch (RKI), el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, indicó hoy que "el número de casos parece estabilizarse de nuevo" al informar 445 muertes y 13.882 nuevos contagios en las últimas 24 horas, una cifra significativamente más baja que las 18.678 infecciones de ayer.



Italia, por su parte, registra una tendencia amesetada de casos y muertes a causa de coronavirus, y se encuentra a la expectativa del resultado de las medidas restrictivas introducidas durante la fiesta.



En las últimas 24 horas se reportaron 12.545 nuevos casos y 377 decesos, informó hoy el Ministerio de Salud.