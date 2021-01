Cafiero estimó que en febrero se comenzará a vacunar contra coronavirus a docentes

domingo, 17 de enero de 2021 11:26

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, estimó hoy que en febrero se podrá a comenzar a vacunar contra el coronavirus al personal docente y destacó que "en todo momento se puso como prioritario" a ese sector para que se pueda realizar en forma presencial el ciclo lectivo 2021.



En un reportaje con Radio 10, el funcionario remarcó que el Gobierno instrumentó "una estrategia de vacunación que se está cumpliendo" y recordó que "ayer se terminó de recibir la segunda dosis de la primeras de las vacunas" Sputnik V.

Al ser consultado si están pensando en una cuarentena como se aplicó en los primeros meses del año, Cafiero respondió: "Hoy por hoy, con los casos que tenemos, con cómo está respondiendo el sistema de salud, nosotros estamos privilegiando sostener la actividad económica y la actividad productiva y cuidar que la curva de contagios no se dispare. No pensamos en volver a una cuarentena como en marzo y abril".



A lo largo del reportaje el jefe de Gabinete señaló que la campaña de vacunación se está cumpliendo como estaba previsto y descartó que haya diferencias en su distribución de acuerdo al color político de cada gobernación.



"La campaña de vacunación se lanzó el 29 de diciembre y arrancó de modo simultáneo en todo el país. El país empezó una campaña de vacunación y ese desafío logístico se cumplió. El Estado compró todas las vacunas y las distribuyó equitativamente, independientemente de los colores políticos"



Al ser consultado si iba lento el proceso de vacunación, Cafiero indicó: "Recibimos las vacunas en diciembre como habíamos dicho cuando había mucha incertidumbre y muchas sospechas de que eso fuera así. Muchos se anticiparon a decir que no iban a llegar. La expectativa se cumplió porque la campaña de vacunación arrancó y estamos cumpliendo con lo programado"



"Primero se vacuna a los trabajadores de la salud, quienes están más expuestos, trabajadores y trabajadoras de la salud de terapia intensiva, ambulancieros, etcétera. Antes de fin de mes deberían llegar una buena cantidad de vacunas, son 4.000.000 y pico de vacunas"