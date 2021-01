Un gobernador se encuentra aislado por contacto estrecho COVID

domingo, 10 de enero de 2021 10:33

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, se encuentra aislado luego de que su esposa, Claudia Ledesma Abdala, quien es senadora de la Nación, diera positivo de coronavirus.

Así lo informó el propio Zamora a través de su cuenta de Twitter, en la cual informó que ambos están sin síntomas y en buen estado de salud general.

"Quiero comunicar, que me encuentro aislado preventivamente por ser contacto estrecho de caso positivo de COVID. Mi esposa, Dra. Claudia de Zamora, a raíz de un hisopado de rutina dio positivo. Informo que nos encontramos sin síntomas y con buen estado de salud".

Zamora aseguró que se realizará "el análisis correspondiente", y comunicó que seguirá "trabajando" en su actividad oficial "de manera virtual" desde su domicilio.



Por su parte, Ledesma Abdala confirmó por sus redes sociales que dio positivo de coronavirus, y que se encuentra "aislada y sin síntomas".



"Quiero comunicar, que a partir de esta tarde me encuentro aislada en mi domicilio, atento a que en el día de la fecha me comunicaron el resultado positivo de Covid-19, a raíz de un hisopado de rutina que me realicé para poder viajar a Buenos Aires por actividad oficial", apuntó la legisladora.