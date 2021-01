Fernández: "Que la unidad sea el motor de la reconstrucción del país"

viernes, 1 de enero de 2021 10:49

El presidente Alberto Fernández publicó un mensaje en su cuenta oficial de Twitter minutos después de haber comenzado el año, en el que saludó a los argentinos y argentinas, y expresó el deseo de que "la unidad sea el motor de la reconstrucción del país en 2021".



"Feliz Año Nuevo para todos y todas", escribió Alberto Fernández y acompañó el mensaje con un video de unos seis minutos en el que repasa especialmente todas las acciones realizadas en la lucha contra la pandemia de coronavirus y otras iniciativas de gestión. En el inicio de su texto, el primer mandatario escribió: "Hace un año no imaginábamos lo que iba a ser el 2020. Pero, a pesar de todo, logramos cosas que nos parecían imposibles. Y lo hicimos unidos".



El video comienza con Alberto Fernández junto a su perro Dylan en la Residencia de Olivos y luego, con la voz en off del presidente, se pueden ver imágenes de lo que fueron los operativos sanitarios y además hace eje en la campaña nacional de vacunación para este año. "Hace un año, cuando terminaba el 2019, nunca imaginamos lo que iba a ser el 2020. Durante este año, los argentinos y las argentinas hemos hecho un esfuerzo inédito en nuestra historia. Logramos lo que creíamos imposible", señaló el presidente en el inicio del mensaje audiovisual.



Luego de un balance de gestión resumido en pocos minutos, se refirió al 2021 al afirmar: "Hoy es tiempo de hablar del mañana, de ese país que ya comenzamos a reconstruir y al que le espera un 2021 de enormes oportunidades". Y continuó: "Tenemos ahora un desafío: que esa unidad que tanto nos permitió lograr este año -2020- se convierta en el motor de la reconstrucción del país en el año que comienza".



Durante el video, que fue grabado por la tarde de ayer, detalló: "Construimos y equipamos hospitales en tiempo récord; aumentamos las camas de terapia intensiva en todo el país; nuestras industrias se reinventaron para satisfacer las necesidades del sistema de salud y de nuestra gente; construimos respiradores; desarrollamos test para detectar el virus; y nos organizamos para que a nadie le falte un plato de comida en su mesa".



"Aseguramos que cada compatriota pudiera atenderse en el sistema de salud. Hoy, además, tenemos la tan esperada vacuna", remarcó. Respecto a la campaña nacional de vacunación, sostuvo que, "gracias al trabajo de todos y todas, hoy nuestro país es uno de los primeros que empezó a inmunizar a su población", algo que volvió a definir como "un logro colectivo". Al finalizar el video, dijo: "Gracias, de verdad. Gracias por haberse cuidado y por seguir haciéndolo. Ahora tenemos la vacuna, pero la pandemia no terminó y debemos seguir cuidándonos, y así podemos dedicarnos a hacer lo que mejor saber hacer: levantarnos y reconstruir el país".