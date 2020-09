Berni tras las protestas: "Es hora de recomponer el salario policial"

martes, 8 de septiembre de 2020 11:16

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, aseguró hoy que "es hora de recomponer el salario policial, que estaba muy caído", al referirse al anuncio de incrementos salariales para la policía provincial por parte del gobierno bonerense de Axel Kicillof.



"Empezamos a trabajar para resolver los problemas urgentes, como la pandemia, y ahora que estamos empezando a transitar la normalidad no podemos descuidar el ingreso de la policía", dijo Berni al hablar por radio La Red. El funcionario explicó que "no sólo se trata del sueldo, sino de otras necesidades como la sanidad policial, la asistencia a los heridos y la posibilidad de generar viviendas en los lugares donde están destinados muchos policías".



En una conferencia de prensa, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, -acompañado por Berni- anunció que este jueves o viernes se dará a conocer una "mejora salarial importante" para la policía de la provincia de Buenos Aires y sostuvo que las autoridades buscan "dar certezas a la fuerza", aunque no se informaron aún los porcentajes de este incremento.



Berni destacó que el Gobierno bonaerense "está incorporando tecnología y ahora hace la recomposición salarial" para las fuerzas policiales, a la vez que reconoció las condiciones en las que se desempeña la policía en la provincia al indicar que "muchas comisarías en la provincia de Buenos Aires son realmente indignas". En este sentido, indicó que "hay lugares" de la fuerza que "son inhabitables", y planteó que "es hora de entender que, si uno no le da las herramientas a la policía, tampoco puede solicitar la seguridad que se merecen los bonaerenses".



En otro orden, al ser consultado respecto de protestas protagonizadas por efectivos retirados de la Policía bonaerense y agentes en actividad, Berni remarcó que "la mayoría llevó adelante sus tareas, y fueron pocos los que no han trabajado". Asimismo indicó que "es una responsabilidad de la Justicia determinar si hubo o no algún tipo de indisciplina y, a partir de allí, se tomarán las medidas" que pudieran corresponder.