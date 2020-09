Robo despiadado: mataron a golpes a una anciana en su casa

sábado, 5 de septiembre de 2020 18:39

Una anciana de 77 años fue encontrada asesinada a golpes en la cabeza y con puntazos en el cuello en su vivienda de la ciudad bonaerense de Campana, y los investigadores sospechan del hijo de una sobrina de la víctima, informaron hoy fuentes policiales.



El hallazgo se produjo ayer en una casa ubicada en la calle Cándido Cabrera al 200, en dicha ciudad del norte de la provincia de Buenos Aires, donde residía la víctima, identificada por la Policía como María Ofelia Cardoso.



Voceros policiales informaron a Télam que a la vivienda habían acudido familiares de Cardoso, ya que hacía varios días que no respondía al teléfono, por lo que rompieron la reja del frente de la propiedad, y al entrar encontraron el cadáver de la anciana, con golpes en la cabeza a simple vista.



Asimismo, los familiares observaron que la habitación de la víctima, se hallaba revuelta, por lo que dieron aviso de inmediato a la Policía bajo la sospecha de que la mujer había sido asesinada en el marco de un robo en la casa.



Los efectivos acudieron al lugar y constataron el faltante de 12.000 pesos correspondientes a la jubilación de Cardoso, un televisor y un teléfono celular.



La fiscal Laura Brizuela, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 del Departamento Judicial Zárate-Campa, intervino en la causa y ordenó el traslado del cuerpo de la anciana a la morgue judicial para realizar la autopsia.



En tanto, los investigadores pudieron determinar que había sido forzada la puerta trasera de la propiedad de la víctima, informaron fuentes policiales.



A partir de las primeras averiguaciones obtenidas, la fiscal Brizuela dispuso un allanamiento de urgencia en el domicilio del hijo de una sobrina de la víctima, bajo la sospecha de que haber participado del crimen y de intentar vender posteriormente los elemento sustraídos.



Sin embargo, los policías no encontraron ninguno de los elementos de valor robados en su casa, por lo que hasta esta tarde no se había ordenado su aprehensión, aunque sigue siendo sospechoso del crimen.



Por su parte, el informe preliminar de la autopsia arrojó que la anciana murió como consecuencia de múltiples de golpes y además tenía hundimiento de cráneo y puntazos alrededor del cuello.



A su vez, los forenses establecieron la data de muerte de Cardoso de entre tres a siete días, añadieron los voceros consultados.



Con este resultado, la fiscal Brizuela calificó legalmente la causa como homicidio criminis causa- es decir, matar para ocultar otro delito, en este caso el robo- y dispuso el relevamiento de cámaras privadas ubicadas en la zona, que no llegaron a captar a nadie que ingresara al domicilio de la anciana.