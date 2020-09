Hallan un cadáver en un pozo e investigan si se trata de una mujer desaparecida en Mendoza

sábado, 5 de septiembre de 2020 20:43

El cuerpo de una mujer fue encontrado hoy dentro de un pozo en la localidad mendocina de Maipú, y los investigadores analizaban si se trata de Dora Hidalgo, una mujer desaparecida desde el 31 de agosto, informaron fuentes judiciales y policiales.



En tanto, un hombre de 35 años que trabaja en el predio donde se encontró el cadáver fue aprehendido como principal sospechoso del femicidio.



El cuerpo fue encontrado a unos 70 metros de profundidad de un pozo de extracción de agua de un predio de Rodeo del Medio, en Maipú, por lo que fue extraído por personal de Bomberos de la Policía de Mendoza.



En el lugar del hallazgo trabajaban efectivos de la Policía Científica y el fiscal Gustavo Pirrello, quien ordenó el traslado del cadáver al Cuerpo Médico Forense para proceder a su identificación y realizar la autopsia.



Es que los investigadores quieren establecer si el cuerpo pertenece a Hidalgo (67), quien fue vista por última vez el 31 de agosto pasado en la localidad de Maipú, cuando salió con un teléfono celular en mano a dar de comer a unos perros en un predio cercano.



La mujer, oriunda de Córdoba, se había ido hasta un predio donde hay un salón de fiestas y canchas de fútbol para alimentar a unos perros que ahí se encontraban, lugar conocido como Conquimbito, a unos 15 kilómetros de la capital provincial, indicaron desde el Ministerio de Seguridad provincial.



En tanto, por orden del fiscal Pirrello se realizó un allanamiento en el cual fue aprehendido un hombre que trabaja como personal de mantenimiento del predio donde se encontró el cadáver, como principal sospechoso de haber cometido el femicidio.



Por su parte, y pese a no haber confirmación oficial acerca de la identidad de la víctima, familiares de Hidalgo señalaron en sus redes sociales: "Lamentablemente encontramos a mi tía no de la forma que esperábamos", al tiempo que agradecieron a todas las personas que colaboraron en la búsqueda.



Un familiar de Hidalgo había hecho la denuncia de desaparición el 31 de agosto y desde entonces no se supo nada más de su paradero y era buscada por distintas localidades de la provincia.