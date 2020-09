Cafiero pidió al gobierno porteño que "haga cumplir los protocolos"

sábado, 5 de septiembre de 2020 11:00

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, le pidió hoy a las autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que "haga cumplir los protocolos con los que se comprometió" en relación a las aperturas que se fueron dando en el distrito porteño y consideró que "hay imágenes que muestran" que esos procedimientos "no se cumplen".



"Necesitamos que la ciudad cumpla con los protocolos a los que se comprometió. Hay imágenes que muestran que los protocolos no se cumplen", dijo el funcionario esta mañana a radio Mitre, en referencia a las aglomeraciones de personas que se registraron anoche en las veredas de varios bares y restaurantes de la ciudad, actividad que fue permitida desde esta semana.



En ese marco, Cafiero dijo que cumplir los protocolos "es fundamental para que la propagación del virus no continúe ascendiendo, que es lo que sucedió esta semana con récord de casos, fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires".



Sobre la posibilidad de volver a un aislamiento más estricto ante la suba de casos, el jefe de Gabinete sostuvo: "Vamos a volver para atrás si se pone en riesgo la salud de los argentinos y si la situación lo amerita". "Si tenemos que pagar costos políticos y tomar decisiones que no agradan a nadie, lo vamos a hacer en pos de salvar vidas", concluyó el funcionario nacional.