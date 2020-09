Así desmontaron el hospital de campaña en el estadio de Estudiantes

sábado, 5 de septiembre de 2020 19:36

El Hospital de Campaña que se había instalado en el predio del nuevo estadio “Uno” de Estudiantes de La Plata y que contaba con capacidad para 250 pacientes de complejidad media y que no fue necesario utilizar fue desarmado este sábado, según informaron fuentes de la Municipalidad local.



El centro asistencial comenzó a montarse a fines de marzo tras un acuerdo de cooperación entre la comuna y el club, y ahora se procedió a desmontar ante la cercanía de la vuelta del fútbol, aunque no hay una fecha confirmada.



“Esta determinación se tomó considerando el regreso el fútbol profesional y que la situación sanitaria no requería de momento renovar el convenio existente con el club y las empresas que cooperaron con la donación del equipamiento y los insumos”, señalaron fuentes del municipio a Télam.



También se aclaró que “todos los insumos médicos y las camas que estaban en el lugar serán donadas a la Comuna, para que en caso de ser necesarias, se vuelvan a montar en otro espacio”, se explicó.



La Municipalidad dispuso una política de prevención integral, a través de la cual se amplió las capacidad sanitaria de la ciudad con la instalación de 400 camas en los Centros de Atención Intermedia de la República de los Niños el Polideportivo Municipal de Los Hornos, en la sede del club Gimnasia y Esgrima, en el “Hotel 10 de junio” de Suteba y en el estadio de Estudiantes, único lugar desmontado.



Autoridades municipales también confiaron que hasta el momento sólo 20 personas fueron aisladas en la ciudad, a las cuales se dispuso que la atención se haga en el Hotel de Suteba, donde actualmente hay una persona siendo asistida como paciente leve de coronavirus.