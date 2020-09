Inquilinos afirman que "es fundamental" la prórroga del DNU que congela alquileres

jueves, 3 de septiembre de 2020 18:07

La posibilidad de que se extienda el DNU que congela alquileres y prohibe desalojos fue bien recibida por el sector de inquilinos ante las dificultades que enfrentan los hogares para afrontar mayores gastos en el marco de la pandemia de coronavirus.



Anoche, el presidente Alberto Fernández dijo que está en estudio la posibilidad de prorrogar la vigencia del DNU 320 por la cual quedaron congelados hasta el 30 de este mes los precios de los alquileres y prohibe desalojos, aunque aclaró que todavía no se tomó una decisión definitiva.



"Hay que esperar para tomar una decisión sobre los alquileres", dijo en declaraciones al programa "A Dos Voces", y expresó que "lo que tienen que saber todos es que vamos a proteger a los sectores más débiles porque no es momento de castigarlos".



Al respecto, el director de la Defensoría de Inquilinos de la Ciudad, Fernando Muñoz, dijo a Télam que "fue una más de las buenas noticias que está dando como presidente frente a una crisis que naturalmente al inquilino, que venia de cuatro años que los alquileres en Argentina fueron los más altos en la historia, nos agarra la pandemia en una situación muy critica".



"El 50% de las consultas que recibimos tienen que ver con dificultades económicas de inquilinos que no pueden continuar pagando el alquiler, están emndeudados, están evaluando irse a vivir con famuiliares o temen por desalojo", detalló Muñoz.



Dijo que los inquilinos "tienen deuda acumulada; por lo tanto es fundamental la prórroga y que podamos sentarnos los distintas actores con el presidente para analizar cómo resolver el desendeudamiento".



Agregó que "hay muchos sectores vulnerables que ya han sufrido desalojos y que además la Justicia no tiene suspendido el procedimiento judicial, lo que está suspendido es el desalojo. El proceso judicial continuó, por lo tanto en octubre podemos tener miles de desalojos de sectores vulnerables".



Días atrás, la entidad que nuclea a los corredores inmobiliarios de todo el país solicitó al Gobierno nacional que no extienda hasta fin de año el congelamiento de alquileres, a través de una carta abierta enviada a la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa.



Los corredores sostuvieron que los resultados de las encuestas realizadas por los Colegios Profesionales Inmobiliarios del país "vienen dando estadísticas bajísimas sobre el incumplimiento del pago de los alquileres de viviendas", por lo que "no sería razonable ni oportuno una extensión del DNU, cuando la actividad económica comienza a normalizarse en el país en la mayoría de los sectores de la economía".



Desde la cartera ministerial informaron en esa ocasión a Télam que "se está estudiando y trabajando en el tema, no sólo desde nuestro Ministerio", y señalaron que "la continuidad depende de la evolución de las problemáticas sanitarias y económicas".



"El DNU busca proteger los inquilinos tanto de vivienda como de los sectores productivos vinculados con el comercio y las pymes. Entendemos que es el momento de interpretar al alquiler como una política de vivienda", indicaron desde la cartera que conduce Bielsa.



En ese sentido, se afirmó que "se vienen generando instancias de diálogo con las diversas entidades defensoras de inquilinos".



Por su parte, la Federación Nacional de Inquilinos presentó en las últimas semanas al Ministerio de Hábitat el pedido para la extensión del DNU, frente a "la situación desesperante que vienen millones de familias inquilinas en todo el territorio nacional".



"Aproximadamente un millón de familias están en condiciones de ser desalojadas a partir de octubre por las deudas acumuladas", aseguró la Federación.



Según Inquilinos Agrupados, en agosto el 30% de los inquilinos no pudo pagar el alquiler y la mitad acumula deudas de 2 meses o más de alquiler.