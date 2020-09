Coca Cola invierte $770 millones para ayudar a almacenes y kioscos argentinos: cómo lo hará

martes, 29 de septiembre de 2020 19:29

Coca Cola invertirá $770 millones para dar asistencia al canal tradicional, almacenes y kioscos, que representan el 90% de los puntos de venta de las bebidas de la marca en el país, con el objetivo de ayudarlos a sostenerse en medio de la crisis generada por la pandemia de coronavirus.



A través del programa "Estemos Abiertos, Juntos Salimos Adelante", la empresa informó hoy que destinará $770 millones para dar ayuda a 25.000 kioscos y almacenes afectados por la pandemia, a través de dinero en efectivo bajo la modalidad de aportes no reembolsables, renovación de stock de producto vencido y equipos de frío gratis.



"Hay que pensar para la pospandemia, pensar cómo salir adelante y ese es el programa que estamos anunciando hoy. Este programa se focaliza en el canal tradicional por la relevancia que tiene, el 90% de las ventas va por este canal y son los más golpeados en este momento de pandemia y cuarentena", dijo Mariale Álvarez, directora de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca-Cola Argentina.



Coca Cola tiene más de 265.000 puntos de venta en todo el país, de los cuales el 90% -unos 236.562 comercios- son almacenes y kioscos en los que se concreta el 41% de las ventas de las bebidas de la marca, mientras que el 22% de las ventas se realizan en supermercados, hipermercados, autoservicios y estaciones de servicio, 32% en mayoristas y 5% en servicios de hoteles, restaurantes y cafeterías.



Al presentar el programa en un encuentro virtual, Álvarez señaló que "12% de los almacenes y kioscos estaba en peligro de no volver a abrir, por eso que todo el esfuerzo del sistema Coca Cola está puesto en este canal".



"Cuando a este canal le va bien permea, le va bien a todo su microentorno; esta es una inversión cercana a los $800 millones para distintas acciones de apoyo a este canal tradicional", agregó.



Hasta el momento, se entregaron 10 mil equipos de frío y aportes no reembolsables a 500 beneficiarios de barrios vulnerables por sumas de entre 50.000 y 60.000 pesos con libre disponibilidad, que se pueden destinar a lo que el comercio necesite.



Por su parte, Esteban Agost Carreño, director ejecutivo de la Asociación de Fabricantes Argentinos de Coca-Cola (AFAC), indicó que "el sistema Coca Cola cuenta con once plantas productivas dispuestas en todo el territorio de Argentina" que abastecen "a 92 centros de distribución en todo el territorio y llegan a más de 265 mil puntos de venta".



El programa también involucra a los cuatro socios embotelladores -Arca Continental, Coca Cola Femsa, Coca Cola Andina y Reginald Lee- y cuenta con la adhesión de la asociación civil Solidagro, la Federación de Almaceneros bonaerense (FABA) y la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), Adrián Palacios.



"El 90% -unos 236.562 comercios- son pequeños comercios como almacenes y kioscos que son el foco del programa. El sistema genera más de 12 mil empleos directos y más de 160 mil empleos indirectos", detalló.



Por su parte, el director de la consultora Focus Market, Damián Di Pace, describió que las ventas minoristas cayeron 17,8% en agosto, con una baja de 6,7% en particular en alimentos y bebidas.



"Es real que las cuentas de los negocios comenzaron a tener una retracción importante en escalera a partir de junio; no es lo mismo el pequeño comerciante que las grandes superficies comerciales", dijo Di Pace y estimó que el programa "permitirá atravesar esta pandemia con mejores herramientas".