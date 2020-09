ANSES- Salario Complementario: los beneficiarios tienen una importante restricción

martes, 29 de septiembre de 2020 16:41

Las personas que hayan accedido en septiembre al cobro de parte de su salario a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) no podrán acceder a la compra de dólar ahorro, confirmaron a Télam fuentes del Banco Central (BCRA).



La medida forma parte de las restricciones adoptadas a mediados de septiembre por el BCRA para limitar la venta de dólares a particulares que, entre otras, incluye a todo aquel beneficiario de un programa de asistencia estatal.



"Los que reciben el ATP no pueden comprar dólares", apuntaron a esta agencia fuentes de la autoridad monetaria que dirige Miguel Ángel Pesce.



A pesar de haber sido comunicado al momento de los anuncios, muchas personas advirtieron el alcance de esta restricción recién hoy, luego de que ayer terminara de actualizarse en los bancos los sistemas de compra de dólar vía home banking y demás plataformas digitales, tras casi dos semanas de demoras para la aplicación de las nuevas normativas fiadas por el BCRA.



Según datos de Anses, el ATP 5 que correspondió a los salarios de agosto alcanzó a 1,3 millones de trabajadores con una inversión $25.501 millones y, desde su inicio en abril como sostén del empleo de empresas afectadas por la pandemia de coronavirus, complementó el pago de 8,7 millones de salarios por un total de $176.199 millones.



El 15 de septiembre, el BCRA emitió la Comunicación “A” 7105 en la que detalla que aquel "beneficiario de algún plan o programa caracterizado como de ayuda social, incluyendo los subsidios de carácter alimentario" no podrá acceder al cupo de US$ 200 dólares para atesoramiento.



Asimismo, fijó que la adquisición de moneda extranjera estará disponible para los que reciban prestaciones de la seguridad social derivadas de la relación laboral, como las asignaciones familiares; tengan ingresos por estar en relación de dependencia; sean titulares de haberes previsionales; o sean trabajadores autónomos, monotributistas o de casas particulares.



"Las entidades deberán requerir documentación respaldatoria de los ingresos y/o activos del cliente y/o toda otra documentación que les permita evaluar la razonabilidad de que el cliente efectúe ahorros en moneda extranjera", detalló la comunicación "A" 7015.



Por otra parte, las restricciones de acceso al dólar para atesoramiento también incluyen un recargo del 35% en concepto de retención del impuesto a las Ganancias y el cómputo de las operaciones con tarjetas de crédito en el exterior dentro del cupo de los US$ 200.



Tampoco podrán acceder a la compra de dólares los cotitulares de cuentas en moneda extranjera y quienes hayan refinanciado cuotas de créditos personales, prendarios e hipotecarios, el saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses o sean deudores de préstamos hipotecarios UVA.



El programa ATP entrega un subsidio por hasta el 50% del salario de los trabajadores -con un tope de hasta $33.750- de empresas que hayan registrado una facturación negativa en comparación al mismo mes de 2019, y un préstamo por igual porcentaje del salario -con tope de hasta $20.250- para las empresas con facturación de hasta 40% superior a igual mes del año pasado.