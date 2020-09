San Luis vuelve a las clases presenciales en algunas zonas

lunes, 28 de septiembre de 2020 17:58

El ministro de Educación de San Luis, Andrés Dermechkoff, anunció hoy que el próximo lunes retornarán las clases presenciales en algunas localidades y parajes de la provincia donde no registran casos de coronavirus.



La resolución se conoció esta mañana, durante una visita que realizó el funcionario a la Universidad Provincial de Oficios (UPrO) en la ciudad de Villa Mercedes, que hoy retornó a las prácticas presenciales luego de una pausa por el regreso a fase 1 de esa ciudad hace dos semanas.



En un principio, se aplicará en lugares donde no se registraron casos de Covid-19 desde el inicio de la pandemia.



También se tendrá en cuenta la cantidad de alumnos que asisten y que no tengan que movilizarse entre localidades para ir al establecimiento, mientras que será de carácter voluntario.



“Vamos a ir paso a paso. Se está terminando de definir qué establecimiento son los que regresan el próximo lunes", detalló.



Agregó que estiman que serán "entre 10 o 15 establecimientos, por lo que ya hemos estado en contacto con los docentes, directivos y familias que nos acompañarán”.



Además, resaltó que estas acciones sirven para ir de adecuándonos a “la nueva normalidad” y poner en práctica los protocolos.



Los kits sanitarios que se entregarán a docentes y alumnos incluyen mascarillas, jabón, alcohol en gel, servilletas de papel, material informativo y medidor de temperatura.