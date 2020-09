Becas Progresar: ¿cuánto pagarán a quienes están terminando los estudios obligatorios?

lunes, 28 de septiembre de 2020 00:00

A punto de comenzar el mes 10 de este 2020 aún continúan abiertas las inscripciones para Becas Progresar. Es que por la pandemia de Covid-19 el Gobierno Nacional estableció que los postulantes podrán inscribirse hasta un mes después de terminado el periodo de pandemia.

En este marco, un sector de los estudiantes que pueden inscribirse al beneficio son quienes se encuentren terminando los estudios obligatorios de primaria, secundaria y educación especial.

¿Cuándo y cómo inscribirse a progresar para Educación Obligatoria: primaria, secundaria y especial?

Podés inscribirte hasta treinta (30) días después del cese de la cuarentena, realizando la inscripción completamente online y completando el formulario que se encuentra en la página web del programa (https://progresar.educacion.gob.ar/). También podés inscribirte de manera presencial acudiendo a cualquier delegación de la ANSES con tu D.N.I. y el formulario de inscripción sellado por el establecimiento educativo que corresponda. Recordá que si optas por la forma presencial deberás sacar turno a

través de www.anses.gob.ar/tramites/turnos/.

¿Cuáles son los requisitos que debo cumplir?

Los requisitos son:

● Ser argentina/o nativa/o, por opción, o residente con una residencia legal en el país no inferior a cinco (5) años previos a la solicitud.

● Tener entre dieciocho (18) y veinticuatro (24) años de edad al momento del cierre de la convocatoria a la beca. Para el caso de grupos en condición de vulnerabilidad multidimensional, esta edad se extiende hasta treinta (30) años cumplidos a la fecha del cierre de la convocatoria a la beca y, particularmente para las personas trans no se establece límite de edad.

● Personas con discapacidad no se establece límite de edad.

● Ser alumno/a regular de una institución educativa.

● La suma de los ingresos de la/el joven y los de su grupo familiar no debe ser superior a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM);

¿Cuál es el monto de la beca?

El monto es de $ 2.100 pesos por mes, de los que, en principio, vas a recibir el 80%. Si al terminar el ciclo lectivo cumpliste con los requisitos académicos correspondientes, se te entregará el otro 20% de manera retroactiva.

¿Cómo se abona el pago de mi beca?

El pago de la beca estará a cargo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) por cuenta y orden del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, y se realizará en pagos de hasta diez (10) cuotas mensuales desde el momento de la adjudicación de la beca.

ANSES podrá asignar para la puesta de pago una caja de ahorro en el banco más cercano al domicilio declarado en dicho organismo o bien, el cobro a través de correo argentino. Cualquier modificación de la boca de pago asignada deberá ser realizada en la UDAI más cercana, o bien comunicándose al *130.