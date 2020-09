La UCR quiere reflotar en el Congreso el proyecto de "Ficha limpia"

sábado, 26 de septiembre de 2020 12:16

El titular de la Unión Cívica Radical y diputado nacional por Mendoza, Alfredo Cornejo, sostuvo que "los problemas de pobreza y de la economía están atados a la corrupción", al insistir sobre la necesidad de que el Congreso trate la propuesta de "Ficha Limpia", que propone que no puedan ser candidatos a elecciones los dirigentes condenados por actos de corrupción.



Al encabezar anoche un debate virtual sobre la propuesta, Cornejo dijo que se trata de una "demanda ciudadana a favor de la ética en la función pública" y sostuvo -según se informó en un comunicado- que el Estado tiene que "brindar igualdad de oportunidades y la corrupción distorsiona eso, porque los que no cumplen la ley se sienten beneficiados".



"A la ciudadanía no le preocupa mucho la corrupción si la economía funciona bien", advirtió Cornejo, para quien "los problemas de pobreza y economía están atados a la corrupción", que "tiene mucho que ver con lo mal que le va a la Argentina". Esta semana, diputados mendocinos dieron media sanción al proyecto de 'Ficha Limpia' y, de convertirse en ley si lo aprueba el Senado, Mendoza sería la primera provincia en legislar en ese sentido, dado que se trata de una modificación de la Ley Orgánica de Partidos Políticos.



La norma determina, entre otros puntos, quienes pueden o no postularse a los cargos electivos locales. Del encuentro virtual de anoche participó también el presidente de la UCR de Mendoza, Tadeo García Zalazar, quien sostuvo que "la ciudadanía reclama transparencia y que la lucha contra la corrupción tenga medidas concretas". "Queremos alzar esta bandera en cada legislatura provincial y en el Congreso de la Nación", indicó. También participaron del encuentro los diputados nacionales Lorena Matzen, Gustavo Menna, Brenda Austin, Roxana Reyes, Luis Petri y Alejandro Cacace.



Los impulsores de la iniciativa ya lograron recolectar en la plataforma de peticiones Change.org unas 361 firmas en favor del proyecto. "Esta petición tiene por objeto solicitar a los legisladores, nacionales y provinciales, la aprobación de una ley que impida que cualquier persona que tenga condena confirmada por otro tribunal superior pueda ser candidata a cargos de elección popular", indica Gastón Marra, uno de los impulsores, en la propuesta.