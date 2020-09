Cafiero dijo que "hay un gran entusiasmo" para que Alberto Fernández encabece el PJ

viernes, 25 de septiembre de 2020 11:09

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo hoy que "hay un gran entusiasmo" para que el presidente Alberto Fernández sea el nuevo presidente del Partido Justicialista (PJ), ya que consideró que si bien ese cargo "es una figura simbólica", desde el punto de vista político "obviamente tiene peso".

Acerca de la posibilidad de que el presidente Alberto Fernández sea ungido titular del PJ, en diciembre próximo, el jefe de Gabinete recordó -en declaraciones a la radio FM Metro- que "siempre se estiló que el presidente del peronismo, cuando hay un presidente peronista, ocupe ese lugar".

"Hubo momentos en que no se dio así porque había más de una visión de frente político, pero ahora hay un gran entusiasmo de que sea así, no sólo del movimiento obrero sino también de muchos compañeros que sienten que sería bueno después de que el peronismo tuvo esa intervención y estuvo muy cuestionado", indicó.



Cafiero, en ese plano, elogió la tarea del actual titular del PJ, el diputado nacional José Luis Gioja, al considerar que "sostuvo el peronismo a nivel nacional" y dijo que su accionar "fue muy valioso". "Está bueno poner a una figura como la del Presidente, que es la máxima autoridad nuestra, a conducir el partido", dijo también y agregó que "es una figura simbólica pero desde el punto de vista político obviamente que tiene peso".



Ante una consulta, Cafiero aclaró, de todos modos, que no hay posibilidades de que asuma ese cargo el 17 de octubre, cuando el PJ celebra el Día de la Lealtad, en recuerdo de su creador Juan Domingo Perón, sino que sostuvo que por ahora son "expresiones de deseo y eso tiene un cronograma electoral".



El funcionario rescató, no obstante, que "es importante que el Presidente reivindica permanentemente su militancia en el peronismo y si eso puede vehiculizarse a partir del partido, es una buena instancia". "El partido fue muy importante a la hora de lograr la unidad del Frente de Todos, muy importante", remarcó.



Por otro lado, Cafiero fue consultado sobre la colocación de un busto de la expresidenta María Estela Martínez de Perón en el Salón de los Bustos de la Casa Rosada. El jefe de Gabinete puntualizó que, "por normativa, a los 10 años (de que deja la presidencia) ya se puede poner el busto y, si no, post mortem" y afirmó: "Fue una presidenta constitucional y va a tener su busto".