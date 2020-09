Infierno en Córdoba: el fuerte viento y falta de humedad complican a Bomberos

jueves, 24 de septiembre de 2020 18:47

Más de 400 bomberos voluntarios continuaban esta tarde combatiendo distintos focos de incendios forestales que siguen activos en las serranías de Córdoba ante un clima de fuertes vientos y sequía, mientras llegó a la zona el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, y el gobernador Juan Schiaretti anunció la ampliación del fondo para situaciones de desastre.



Las altas temperaturas, que hoy alcanzaron los 33 grados, son una complicación que se suma a la sequía que se registra en toda la provincia, donde no hay lluvias de consideración desde mediados de abril.



En la región centro norte de Punilla hay un frente de fuego que avanza con mucha actividad en dirección a Characato y Pampa de Olaen, zona en la que durante varios días, las llamas arrasaron grandes superficies en Villa Giardino, Los Quimbaletes, Huerta Grande y La Falda en donde debieron protegerse viviendas durante largas horas.



En la zona de Las Jarillas el ministro de Seguridad provincial, Alfonso Mosquera, y el director de Defensa Civil, Diego Concha, recibieron a Cabandié y sobrevolaron la zona de Villa Carlos Paz y San Antonio de Arredondo, donde los fuegos arrasan vegetación y monte desde hace tres días, como también volaron sobre San Clemente.



Efectivos de bomberos también trabajan intensamente en un incendio generado en Villa Carlos Paz, a la altura del barrio Villa Independencia, en donde el fuego quema monte y pajonales en una quebrada de muy difícil acceso para todo el personal, en una zona que por la proximidad de las viviendas muchos vecinos se convocaron para colaborar con las tareas.



Sin embargo, a pesar de la buena voluntad y solidaridad de los lugareños, las autoridades solicitaron que no se acerquen a las zonas, ya que no están preparados para esa labor, y en muchos casos entorpecen el accionar de los vehículos de emergencias y de los propios bomberos.



En Las Jarillas y San Antonio de Arredondo se desplazan otros socorristas; en la estancia Santa Rosa y en San Clemente, procurando contener el incendio que se desarrolla en la zona para que no cruce el río y avance hacia Potrero de Garay, ya en el Valle de Calamuchita.



El Gobierno local informó que en todos los frentes trabajan 400 bomberos voluntarios con el apoyo de 10 aviones hidrantes, dos helicópteros, aeronaves pertenecientes a la Provincia y a la Nación.



El secretario de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes de Córdoba, Claudio Vignetta, dijo a los medios locales que el foco más intenso y de mayor riesgo se había registrado ayer en la zona de Bosque Alegre donde se encuentra el Observatorio Astronómico Córdoba (OAC), que hoy está controlado y en guardia de cenizas.



Ese foco fue generado por la reactivación del incendio de Villa Carlos Paz y San Antonio de Arredondo, que luego pasó por las cercanías del Alta Gracia, en el valle de Paravachasca, y Vignetta manifestó que un centenar de bomberos debieron ser asistidos por distintas lesiones y quemaduras, y ya se están recuperando.



Por su parte, el gobernador Schiaretti expresó: “He dispuesto que el Fondo de Asistencia en Situaciones de Desastre ascienda a 1.000 millones de pesos”, y anunció también la adquisición de 20 kits de almacenamiento de agua de 700 litros “que se trasladan en camionetas y permiten atacar más fácilmente el fuego en zonas aledañas a viviendas”.



Los incendios en la provincia están activos esta tarde entre la localidad de San Clemente y Villa Ciudad de América, entre los Valles de Punilla y Calamuchita, con un frente de unos 20 kilómetros.



Además, en agosto se quemaron más de 50.000 hectáreas entre el departamento Ischillín y el norte del Valle de Punilla, y esta semana se registraron focos en varios sectores.



Mientras, el biólogo ambientalista del Foro Ambiental Córdoba, Federico Kopta, dijo hoy a Télam que los incendios forestales que se están registrando este año en la provincia están ocasionando un “gran desastre ambiental, que no debería ocurrir si las políticas se focalizaran más en la prevención”.



“Tenemos grandes superficies arrasadas por el fuego y un ecosistema quemado que impacta sobre la vegetación que protege a las cuencas hídricas, a la fauna, al monte nativo y a la retención de las precipitaciones en el suelo”, sostuvo Kopta.



El ambientalista consideró que si bien el ecosistema tiene cierta capacidad de recuperarse, “eso no ocurre si la quema se da de manera reiterada, por lo tanto el deterioro resulta irreversible”.



Las autoridades mantienen el alerta extremo de incendios en toda la provincia, en tanto que el pronóstico del tiempo indica que recién mañana a última hora podrían llegar algunas lluvias dispersas, y una baja de temperatura por la rotación del viento que pasará desde al norte al sur.