Buenos Aires: asaltaron y maniataron a dos familias en viviendas de un barrio privado

martes, 22 de septiembre de 2020 00:00

Dos casas de un barrio privado de la localidad bonaerense de Olmos fueron asaltadas por al menos cuatro delincuentes que sorprendieron a sus propietarios, los maniataron y les robaron dinero y sus pertenencias, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.



El hecho ocurrió esta madrugada en el country Haras del Sur, ubicado en el kilómetro 69 de la ruta nacional 2, en la mencionada localidad del partido de La Plata. Fuentes policiales y judiciales precisaron a Télam que personal policial de la comisaría 15ta de La Plata fue alertado tras un llamado al 911 de que cuatro delincuentes habían ingresado a dos casas de ese barrio privado.



Los investigadores indicaron que el barrio privado cuenta con tres líneas de alambres perimetrales, uno de los cuales está electrificado. Según las fuentes, los delincuentes habrían cortado dos de los alambres para ingresar y cavaron un pozo en el restante, que tenía electricidad.



De acuerdo a la denuncia de las víctimas, uno de los delincuentes portaba un arma de fuego larga y otro una corta con silenciador.

Los pesquisas señalaron que los ladrones ingresaron primero, cerca de la 1.30, por un balcón a una casa ubicada en el lote 68, donde maniataron a sus ocupantes con precintos de plástico y les robaron 200 mil pesos y una consola de juegos Play Station 3, entre otros objetos.



No conformes con el robo, los delincuentes se dirigieron a una vivienda ubicada en el lote 22, en la cual descansaba una pareja y su hija menor de edad. Tras ingresar por un ventanal de la cocina, alrededor de las 3 de la madrugada, los delincuentes utilizaron el mismo modus operandi con los integrantes de la familia para robarles 5 mil pesos y una pava eléctrica, para luego ir a pie del lugar.



Las víctimas no sufrieron heridas y fueron asistidas por personal médico en estado de shock, precisaron las fuentes. Interviene en el hecho la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 17 del Departamento Judicial de La Plata, quien caratuló a la causa como "robo agravado calificado en poblada en banda y por el uso de armas y en escalamiento”, por ingresar por el balcón.



Los investigadores intentan precisar el lugar por donde ingresaron los delincuentes al country Haras del Sur y si utilizaron algún vehículo para darse a la fuga. “Es rara la manera en la que entraron, por lo que no se descarta que haya sido por la entrada principal. Según el relato de los testigos, uno de ellos era una persona robusta, por lo que no hubiera pasado por el pozo sin dejar el rastro de alguna prenda. Se están investigando todas las posibilidades”, dijo a Télam una persona vinculada a la investigación.



En tanto, la fiscal Di Lorenzo solicitó las cámaras de seguridad públicas y privadas para identificar a los cuatro sospechosos, que se cree que eligieron la casa de las víctimas “al voleo”. Aparentemente, luego de un primer relevamiento de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata, el barrio privado no cuenta con cámaras de vigilancia en el sector donde ocurrieron los robos.



En tanto, peritos trabajaban esta tarde en el lugar para recolectar más pruebas mientras que la policía busca a los delincuentes. Las víctimas aportaron información sobre las características físicas de los delincuentes, quienes actuaron cubriendo gran parte de su rostro con tapabocas y cuelleras.