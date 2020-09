UDA alertó por el deterioro salarial docente

lunes, 21 de septiembre de 2020 19:02

La Unión Docentes Argentinos (UDA) aseguró hoy que "no hay educación igualitaria, equitativa y de calidad sin más inversión", y afirmó que preocupa "el abandono escolar, la desescolarización masiva, la crítica realidad de la infraestructura, la falta de agua potable en los establecimientos, los salarios por debajo de la línea de pobreza y el incumplimiento presupuestario".



Los equipos técnicos del gremio señalaron en un informe especial que el Consejo Federal de Educación (CFE) explicó que más de un millón de alumnos (un 10 por ciento) no completó las trayectorias escolares, pero "la situación es aún más grave", ya que si "en 2021 hubiera clases presenciales entre el 35 y el 40 por ciento (más de 3 millones y medio) puede desertar o abandonar la escuela".



"Si no se lo evita habrá drásticos aumentos de penosos perjuicios, como el semianalfabetismo. Las causales son variadas, pero en su mayoría se relacionan con la ausencia de inversión, la falta de o la deficiente conectividad, la carencia de equipos tecnológicos adecuados y la desocupación laboral", dijo el gremio.



El informe sostiene que, en el Chaco, más del 50 por ciento de alumnos y docentes "no acceden a internet por déficit de conectividad o falta de equipamiento", y aseguró que "otro ejemplo de desinversión es el crítico estado de la infraestructura escolar".



En tanto, en Misiones, gran cantidad de escuelas y alumnos y trabajadores "no tienen agua potable", añade el estudio.



"Solo la conexión de esas escuelas a la red de agua cuesta 100 millones de pesos. Esa situación se reitera en otras zonas: establecimientos sin sanitarios (solo se usan letrinas), sin climatización, espacios en extremo reducidos, y serios problemas eléctricos", puntualiza el informe de los equipos de la UDA.



Para el sindicato, el deterioro salarial nacional "está al nivel límite", ya que los ingresos iniciales "se ubican por debajo de la línea de pobreza; varias provincias no los abonan en tiempo y forma, como en Chubut desde hace meses y, en San Juan, se suspendieron dos aumentos paritarios ya acordados del 3,5 por ciento para mayo y de otro 4,5 por ciento para julio último", puntualizó.



También sostuvo que la ciudad de Buenos Aires no abonó el 7,5 por ciento pactado para el mes de agosto, mientras otros Gobiernos provinciales "incumplen los acuerdos, no convocan a paritarias o abonan salarios del año 2019".



"En varias provincias las raciones diarias de comida son inferiores a 60 pesos. Buenos Aires abonaba en marzo 51,90 pesos por alumno, lo que incluía desayuno y almuerzo. La necesidad de inversión es anterior a la pandemia. Hace años que se incumple la Ley de Financiamiento Educativo y no se invierte el 6 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI). Es preciso y de forma progresiva elevar ese número hasta el 10 por ciento", señala el informe gremial.



La UDA reclamó "más presencia del Estado" y afirmó que "la deserción y desescolarización se relacionan con la ausencia de inversión y la injusticia".



"El camino del desarrollo nacional comienza por un sistema educativo sólido que garantice equidad e igualdad de posibilidades a todos. La UDA exhorta a los legisladores para que en el debate del nuevo presupuesto 2021 se ubique a la educación en el lugar que merece como área estratégica", concluyó el gremio.