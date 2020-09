El dólar oficial cerró a $ 78,62

miércoles, 2 de septiembre de 2020 17:12

La cotización del dólar para la venta al público cerró en $78,62 en promedio, con una suba de 12 centavos con respecto a la víspera, mientras que en el mercado bursátil el contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa de Comercio, marcaba un descenso de 0,5%, en $130,15.



El denominado dólar MEP marcaba un alza de 1,8%, en $ 119,77 por unidad. En el segmento mayorista, la divisa estadounidense avanzó siete centavos y finalizó la rueda en $ 74,32.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 102,20 por unidad. En tanto, el denominado dólar informal o “blue” se negociaba sin cambios, a $ 133.



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, dijo que hoy se registró un menor volumen de negocios, si bien la demanda se volvió a mostrar en forma sostenida y obligó al Banco Central a salir a abastecer al mercado.



“En los tres primeros días de esta semana la autoridad monetaria ajustó al tipo de cambio mayorista con una suba de 32 centavos, 10 centavos por debajo de toda la corrección de la semana anterior”, detalló Quintana.



El especialista estimó que en la rueda de hoy el Central tuvo un saldo negativo de US$ 70 millones. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 195 millones y se registraron US$ 59 millones en el sector de futuros del MAE.