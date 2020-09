Por la crisis, Falabella analiza irse de la Argentina

lunes, 14 de septiembre de 2020 12:02

La chilena Falabella es otra de la empresas que se quiere ir del país. Según pudo saber Infobae, la compañía de tiendas departamentales que pertenece a la familia Solari, está buscando socios estratégicos que le permitan desprenderse del negocio local: las 10 tiendas, en Capital, GBA y otros puntos del interior del país, y los locales de Sodimac, la marca de artículos para la construcción.

La cartera de clientes de su tarjeta financiera CRM también está dentro del paquete que podría venderle a uno o varios interesados.

“Estamos buscando un socio estratégico", aseguran escuetos desde la empresa. "La idea es conseguir alguien que ayude a ser sustentable el negocio local. Quizás no se van del todo, pero no quieren seguir solos. No en este contexto”, confirman allegados.

“Hace meses que la empresa chilena analiza alternativas para que alguien se haga cargo de su operación en Argentina. No es fácil porque tiene un alto costo de contingencias relacionadas con el personal”, destacó esta mañana el trasandino Diario Financiero.

Según ese medio, la compañía registró en el país una caída de sus ingreso de casi 59% en el segundo trimestre del año como consecuencia de la cuarentena. “La empresa explicó que el formato de tiendas departamentales sufrió el cierre total durante el mes de marzo, abril y la primera mitad de mayo, operando de manera parcial el resto del trimestre”, destacaron.

Fuente: Infobae