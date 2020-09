Por coronavirus, las ART atendieron en agosto el doble de casos que un año atrás

domingo, 13 de septiembre de 2020 13:06

El nivel de casos por coronavirus que atendieron en agosto las ART ya superaron a los de las enfermedades laborales habituales y en total la atención del sistema duplicó el registro del mismo mes de 2019, informó la titular de la la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), Mara Bettiol.



En una entrevista con la agencia Télam, Bettiol explicó los cambios que aplicaron las compañías para asistir tanto las enfermedades profesionales como los casos de Covid-19 y valoró el impacto positivo de las medidas aplicadas por el Gobierno nacional para sostener el empleo y a las empresas.



Los siguientes son los principales tramos de la entrevista:



Télam: ¿Por qué de la totalidad de los infectados con Covid las ART cubrieron menos del 20%?



Mara Bettiol: Hoy la cobertura está en el 18% del total de infectados a nivel país y se explica en que las ART cubren a los empleados registrados en relación de dependencia y particularmente aquellos que están exceptuados. Sabemos que las muertes por Covid en la población mayor de 60 años tiene una edad promedio de 72 en la población en general, mientras que en la población de riesgos del trabajo está en torno a los 50 años, por el grupo al que se cubre.



A nivel país la población son 48 millones de personas y los afiliados a las ART son 9 millones, de ellos un grupo está exceptuado para trabajar.



T: ¿Qué impacto financiero tuvo este armado al sistema de riesgos del trabajo?



M. B: Son efectos que aún no se tienen contabilizados. Hay un debe y un haber. Con el ASPO los accidentes en algunas semanas bajaron y eso descomprimió algunas cuestiones del sistema pero también se extendieron las incapacidades laborales temporarias porque no se pudieron dar altas, lo que implicó el devengamiento de intereses para las indemnizaciones. También el estancamiento en algunas actividades o la complicación económica de algunas empresas incidió en los ingresos de las ART.



T: En términos interanuales ¿hoy brindan un mayor nivel de cobertura?



M. B: En agosto 2020 hubo 35.000 casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales habituales. Es un valor en un 10% o 15% por debajo de un mes tradicional previo a la pandemia y las patologías Covid en ese mes fueron 44.000. Es decir que se debió duplicar la cobertura.



T: ¿Cómo impactó la situación laboral y la baja de actividad?



M. B: En la medida en que el empleo registrado y los salarios se ven disminuidos se afectan los ingresos de las ART. Cabe destacar que las políticas activas del Gobierno impactaron positivamente en el sistema en relación a lo que ocurrió en otros países de la región. En nuestro caso ese impacto estuvo en torno al 2,5% o 3% lo que implicó una baja de 250.000 trabajadores y una merca del 3% en el salario promedio.



T: Según el último reporte de la UART, se está registrando un incremento de la litigiosidad, ¿a qué se debe?



M.B: Aún no sabemos cómo va a terminar la litigiosidad en 2020, por eso nuestra insistencia en la relevancia e importancia de poner en funcionamiento los cuerpos médicos forenses previstos en el artículo 2 de la ley 27248. Durante el ASPO, al no haber actividad judicial, las ART no recibieron las notificaciones ni se recibieron demandas, pero a medida que se fue liberando y muchas jurisdicciones ingresaron en situación de DISPO hubo un aumento respecto de mismo mes del año pasado.



T: ¿Qué es el cuerpo médico forense?



M. B: Son los peritos en el ámbito judicial que determinan las incapacidades permanentes. Antes de la reforma -y hoy sigue siendo igual- esos peritos ponen un porcentaje conforme las reglas que les parece. Lo que la reforma prevé es que lo hagan utilizando una tabla uniforme, que es el Baremo, y que esas personas no cobren en función del porcentaje peritado porque es un incentivo perverso que lleva a una incapacidad mayor que la que corresponde. Tenemos 300.000 juicios abiertos, si se convalidan disparates periciales se pone a riesgo el sistema.



T: ¿Por qué aún no se conformaron?



M. B: Es a lo que no le encontramos explicación. Por más que la Justicia tenga tiempos largos, ha pasado un tiempo importante.



T: ¿Quién los debe conformar?



M. B: Cada una de las Cortes de las provincias adheridas y en el caso de CABA la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y ninguna provincia los implementó. (NdR: Posterior a esta entrevista la Suprema Corte de Mendoza convocó por primera vez a un concurso para cubrir cinco cargos que auditarán los peritajes laborales.)