¿De qué se trata el PHMG?, el nuevo producto de limpieza que "previene el coronavirus"

sábado, 12 de septiembre de 2020 10:14

En la lucha contra el Covid-19, el mundo se emprende en la búsqueda y el uso constante de productos que que ayuden al hombre a combatir el virus y evitar grandes focos de contagio. En este marco, uno de los escenarios que más preocupa a los especialistas es la desinfección en unidades del transporte público y sobre ello ya se trabaja con un nuevo producto.

Es por eso que Ministerio de Transporte de la Nación, anunció que en los próximos días comenzarán con pruebas de campo de una nueva fórmula para limpiar y desinfectar, y que es de creación nacional. Por el momento, ya la están implementando en unidades de ferrocarriles que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires, para luego, si da buen resultado, usarla en distintas modalidades de transporte a lo largo de todo el país.

¿De qué se trata dicha fórmula que promete ser efectiva contra el coronavirus?

Profesionales del Instituto ANLIS-Malbrán, validaron la fórmula de la sustancia y elaboraron un reporte para disminuir el impacto del virus en el transporte público. Infobae informó que en coordinación con el Ministerio de Salud, se estudiaron 4 fórmulas, siendo seleccionada la de el PHMG (Poli hexa metilén guanidina), ya que según la investigación, presenta mejores resultados en el combate contra el Covid-19. Los resultados demostraron que la fórmula, además de prevenir el coronavirus, también es efectiva para otras bacterias, hongos y virus como la escherichia coli, salmonella, hepatitis e influenza, entre otras.

Entre las ventajas que trae aparejadas, en su forma comercial el producto “está clasificado como poco peligroso en base a los valores de toxicidad dermal y oral aguda. No es alergénico, no irrita la piel y no es tóxico para seres humanos, en las dosis de uso recomendadas. Es libre de Cloro, alcohol, solventes, metales pesados, aldehídos y fenoles. No es corrosivo para metales y no daña ni afecta ningún material tratado. El producto es estable a la luz ultravioleta y cambios de temperatura y pH”.

En este escenario de múltiples beneficios, explicaron que las soluciones pueden ser aplicadas “por trapeado, inmersión, spray y niebla (fogging) dependiendo de la superficie y ambientes a tratar. No es volátil una vez aplicado”.

¿Qué ventaja tiene el PHMG? Al respecto, la doctora Claudia Perandones (Directora Científico Técnica del ANLIS-Malbrán) le explicó a Infobae que "primero, este producto tiene capacidad virucida, que es lo que más importa. Pero es menos agresivo que el hipoclorito, no es irritante en las concentraciones que se utiliza, no tiene olor penetrante y tiene efecto residual. Además, algo fundamental: no es corrosivo, ya que tuvieron que cambiar 10 pantallas táctiles de los trenes por la descontaminación con hipoclorito. Y también detectaron más corrosión en tornillos y botones de accionamiento de sistemas".

Y agregó que "otra ventaja es que muchos productos, como el hipoclorito, requieren un lavado previo con un desengrasante, porque si la superficie tiene grasa no se logra el efecto. Con el PHMG no hace falta. ¿Más? Presenta una estabilidad de 2 años en dilución de uso, lo que permite seguir utilizando el producto preparado sobrante en la siguiente descontaminación. Y a diferencia del hipoclorito no mancha, no se inactiva por la luz solar. Y se fabrica en la Argentina".

Por todo eso es que se espera que en los próximos días se evalúen productos para desinfección en aviones de Aerolíneas Argentinas y compuestos para telas, entre otras superficies.