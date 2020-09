Macabro: antes de matar a sus hijos de 2 y 6 años, le mandó un mensaje a una amiga

viernes, 11 de septiembre de 2020 11:12

Dos niños de 2 y 6 años fueron asesinados ayer en una casa de la localidad bonaerense de Hudson, partido de Berazategui, y como acusada del doble crimen fue detenida su madre, quien dejó una carta en la que aseguró que padecía “muchas humillaciones”, era “una vergüenza de persona” y no quería que sus “hijos sufran lo mismo y peor”, informaron fuentes judiciales.

El hecho ocurrió en la vivienda situada en la calle 127 número 4756, del Barrio Kennedy Sur de ese partido del sur del conurbano, donde los dos niños -una nena de 6 y un nene de 2- vivían con su madre, identificada por los voceros como C.D.V. (23), y los padres de ésta.

Fuentes judiciales señalaron a Télam que el episodio fue descubierto por la madre de la chica que ingresó a la habitación que su hija compartía con los niños en la planta baja de la vivienda, y la encontró en estado de shock, en una posición como rezando.

En ese momento, la mujer encontró los cuerpos de los dos niños, a quienes en un primer momento se pensó que los había asfixiado con una almohada, pero los forenses que llegaron al lugar determinaron luego que presentaban heridas cortantes en el cuello y en las extremidades.

Horas después, se conoció que antes de cometer el crimen, la mujer se comunicó con una amiga vía mensajes y le confesó que venía sufriendo violencia de género.

"Y si cuando no tenés hijos es distinto, yo la pasé muy mal porque fue un manipulador conmigo, desde que lo conocí me mintió en muchas cosas y yo como estaba enamorada no me daba cuenta a quien tenía al lado. Lo veía, le creía todo lo que le decía de mí", dice uno de los mensajes de texto, que Celeste le envió a su amiga.

Luego le confiesa que este hombre que había sido su pareja la separó de sus padres y familia, "de toda la gente", "de todo el mundo".

"Sentía que no podía confiar en más nadie más que en él. Me amenazaba muchas veces que si yo lo dejaba iba a matar a mis papás", finalizó en un mensaje que le mandó a su amiga y cuyo texto reprodujo Crónica.